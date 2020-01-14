Анастасия Тарасова призналась, что муж может не успеть на ее роды, но она этого не боится

Анастасия Тарасова готовится во второй раз стать мамой. На днях ее супруг Дмитрий отправился в Турцию на сборы. Подписчики переживают, не придется ли Тарасовой рожать в одиночестве.

На днях Анастасия Тарасова пообщалась с подписчиками, решив ответить на самые животрепещущие вопросы. Многих интересовали предстоящие роды супруги футболиста, ведь ожидается, что она вновь станет мамой всего через несколько недель.

Недавно Дмитрий Тарасов объявил, что возвращается в футбол. По приглашению казанского клуба «Рубин» мужчина отправился на сборы в Турцию, оставив жену и дочь дома. Неудивительно, что подписчики переживают: вдруг Дмитрий не вернется вовремя и пропустит роды своей супруги?

Анастасия с оптимизмом ответила: «Мы оба надеемся, что успеет. С любимым веселее и спокойнее. Мама на подхвате на всякий случай».

Звезда заметила, что, в принципе, готова к тому, что супруг может и не вернуться вовремя. В конце концов, полуторагодовалая Милана родилась всего за три дня до того, как Дмитрий уехал на сборы в Австрию.

Также у Анастасии поинтересовались, кто придумает имя для их второй дочери (недавно Тарасовы объявили, что вновь станут родителями девочки). Супруга футболиста ответила, что передает это право Дмитрию. Все справедливо!