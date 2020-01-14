Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Тарасова призналась, что муж может не успеть на ее роды, но она этого не боится

Анастасия Тарасова готовится во второй раз стать мамой. На днях ее супруг Дмитрий отправился в Турцию на сборы. Подписчики переживают, не придется ли Тарасовой рожать в одиночестве.
Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

На днях Анастасия Тарасова пообщалась с подписчиками, решив ответить на самые животрепещущие вопросы. Многих интересовали предстоящие роды супруги футболиста, ведь ожидается, что она вновь станет мамой всего через несколько недель.

Недавно Дмитрий Тарасов объявил, что возвращается в футбол. По приглашению казанского клуба «Рубин» мужчина отправился на сборы в Турцию, оставив жену и дочь дома. Неудивительно, что подписчики переживают: вдруг Дмитрий не вернется вовремя и пропустит роды своей супруги?

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов
Анастасия с оптимизмом ответила: «Мы оба надеемся, что успеет. С любимым веселее и спокойнее. Мама на подхвате на всякий случай».

Звезда заметила, что, в принципе, готова к тому, что супруг может и не вернуться вовремя. В конце концов, полуторагодовалая Милана родилась всего за три дня до того, как Дмитрий уехал на сборы в Австрию. 

Также у Анастасии поинтересовались, кто придумает имя для их второй дочери (недавно Тарасовы объявили, что вновь станут родителями девочки). Супруга футболиста ответила, что передает это право Дмитрию. Все справедливо!

Перейти к обсуждению 3


14 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Как молодо выглядит ее мама, как сестры. Ничего страшного, если муж не успеет на роды, рядом будет самый близкий человек-мама. Главное, чтобы успел на выписку из роддома, куда интересней, чем смотреть на бабьи роды..

  • Как молодо выглядит ее мама, как сестры. Ничего страшного, если муж не успеет на роды, рядом будет самый близкий человек-мама. Главное, чтобы успел на выписку из роддома, куда интересней, чем смотреть на бабьи роды..[/quoА как же фоточки, видео из "горячей точки"?

  • Настя опять устроила вопросы в инстаграме. Вот кому заняться нечем: муж уехал, Настя переживает, что он там гульнет, малая с полным памперсом ходит, пока мама отвечает на вопросы. Ответы у нее конечно жесть. Как она бедолага оправдывалась насчёт девочки...мол любимый сказал, что буду рад и 5 дочерям...Настя, Настя. Сколько комплексов! Аж жалко ее! У нас у родителей только девочки. Я одна из них. Мы по жизни уверены, знаем себе цену. Папа наш всегда гордился, что у него дочери. Так к нам так и относятся. Как человек себя поставит, так люди и будут воспринимать. Жаль Настю. Ее бомбит. Оля с Давой взорвут интернет своей свадьбой. И Настя прекрасно понимает, что они окончательно станут никому не интересны. Корабли уходят на закат.....

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.