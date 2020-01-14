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«Давайте вы оставите себе одну, а я останусь при своих»: Татьяна Брухунова ответила на критику о большом количестве сумок

Татьяна Брухунова активно делится с фолловерами кадрами из своей жизни. Внимательная подписчица обратила внимание, что на каждой новой фотографии возлюбленная Евгения Петросяна позирует с новой сумкой.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова с сумкой Prada

30-летняя помощница (или все же жена?) Евгения Петросяна поделилась кадром, сделанным во время путешествия по Финляндии. «5 дней отдыха. Батарейка перезаряжена. Впереди работа нон-стоп», — подписала снимок Татьяна. Во время отпуска знаменитость часто выкладывала фотографии, а также рассказывала о своих впечатлениях. Фолловеры заметили, что у Брухуновой так много сумок, что на фото они практически никогда не повторяются! На фоне всеобщей озабоченности проблемами экологии и осознанного потребления такая расточительность показалась подписчикам недопустимой.

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова с сумкой Mulberry

«Меньше вещей — чище планета. Очень много сумочек и всего прочего, а нафига?» — бесцеремонно спросила Татьяну поклонница. Обладательница богатой (во всех смыслах) коллекции аксессуаров оставила резкий комментарий: «Даже не знаю, что на такую ерунду ответить. Давайте так: Вы оставите себе одну сумочку, а я останусь при своих! Так будет достигнут баланс в природе. Ок?»

Кстати, в Сети набирает популярность челлендж, по правилам которого участник отказывается от покупки новой одежды, обуви и аксессуаров на целый год, чтобы помочь окружающей среде и призвать людей к осознанному потреблению. Среди российских звезд к этому движению уже присоединились Лена Ленина и Даша Мельникова. 

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14 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Меня в статьях удивляет не количество сумок у неё, а то, что у дамы этой есть поклонницы)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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