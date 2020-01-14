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В Сети обсуждают, почему двухлетняя Леа Шейк-Купер до сих пор сосет большой палец

На днях Брэдли Купера в очередной раз заметили на прогулке с дочерью. Поклонники звездной семьи с удивлением отметили, что Леа до сих пор не может избавиться от одной привычки.
Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер
Брэдли Купер и Леа

После развода Ирина Шейк и Брэдли Купер делают все возможное, чтобы в воспитании дочери принимали участие оба родителя, а она чувствовала, что растет в полноценной семье. 14 января папарацци запечатлели Купера с Леа во время дневной прогулки. Звездная наследница была одета в куртку Burberry и сиреневые легинсы с принтом. Отдельного внимания заслуживает прическа юной красотки — уж не папа ли заплетал эти косички?

Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер

Поклонники обратили внимание на то, что двухлетняя Леа до сих пор сосет палец! Практически на всех фото девочка запечатлена с большим пальцем во рту. Многим это показалось неправильным, ведь уже через два месяца ей исполнится три года.

  • Ирина Шейк, Леа де Сен Шейк Купер
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    Интернет-пользователи обратили внимание на одну привычку дочки Купера и Шейк
    Смотреть галерею

«Странно, что девочка сосет большой палец. Она ведь уже не такая и маленькая. Почему ее не отучат от этой привычки?», «Когда девочка с Ириной, незаметно, чтобы она так делала», «Хоть бы соску ей дали. Она же этими руками за все хватается — тем более на улице во время прогулки», — возмущенно высказались поклонники.

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14 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какого ещё развода? Они не были женаты

  • Как можно отучить от рефлекса? К тому же от такого жизненно важного!

  • А кто это позади папы Купера в шапке с бомбоном, какая-то интересная блонди)

  • Гость

    Какого ещё развода? Они не были женаты

    не понимаю ,разве это так уж важно?

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
240
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