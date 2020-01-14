В Сети обсуждают, почему двухлетняя Леа Шейк-Купер до сих пор сосет большой палец

На днях Брэдли Купера в очередной раз заметили на прогулке с дочерью. Поклонники звездной семьи с удивлением отметили, что Леа до сих пор не может избавиться от одной привычки.

Брэдли Купер и Леа

После развода Ирина Шейк и Брэдли Купер делают все возможное, чтобы в воспитании дочери принимали участие оба родителя, а она чувствовала, что растет в полноценной семье. 14 января папарацци запечатлели Купера с Леа во время дневной прогулки. Звездная наследница была одета в куртку Burberry и сиреневые легинсы с принтом. Отдельного внимания заслуживает прическа юной красотки — уж не папа ли заплетал эти косички?

Поклонники обратили внимание на то, что двухлетняя Леа до сих пор сосет палец! Практически на всех фото девочка запечатлена с большим пальцем во рту. Многим это показалось неправильным, ведь уже через два месяца ей исполнится три года.

1 2 3 ... 10 Интернет-пользователи обратили внимание на одну привычку дочки Купера и Шейк

«Странно, что девочка сосет большой палец. Она ведь уже не такая и маленькая. Почему ее не отучат от этой привычки?», «Когда девочка с Ириной, незаметно, чтобы она так делала», «Хоть бы соску ей дали. Она же этими руками за все хватается — тем более на улице во время прогулки», — возмущенно высказались поклонники.