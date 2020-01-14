Татьяна Навка выложила фото в вечернем платье с экстремальным декольте до пояса

14 января Татьяна Навка разместила новый пост в своем Инстаграме. Стоит отметить, что супруга Дмитрия Пескова активно ведет микроблог и рассказывает подписчикам о том, что происходит в ее жизни. Она общается с фолловерами и не забывает поздравлять их с праздниками.
На новом снимке, который фигуристка опубликовала в честь Старого Нового года, Татьяна предстала в шелковом платье фисташкового оттенка с декольте почти до пояса. Заметно, что бюстгальтер 44-летняя звезда не надела. Она дополнила эффектный аутфит колье и серьгами Chopard.
В подписи к запоминающемуся снимку Навка поздравила фолловеров с праздником. Знаменитость объяснила, почему Старый Новый год для нее так важен:
В комментариях многие поблагодарили фигуристку за поздравление и пожелали ей в ответ всего наилучшего. Несмотря на то, что большинство фолловеров осталось в восторге от образа Татьяны, нашлись и те, кто посчитал ее декольте чересчур глубоким.
На защиту Навки тотчас же встали ее преданные поклонники, которые заметили, что платье супруги Дмитрия Пескова нельзя назвать пошлым.