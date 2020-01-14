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Татьяна Навка выложила фото в вечернем платье с экстремальным декольте до пояса

Как и многие звезды, Татьяна Навка решила поздравить подписчиков со Старым Новым годом. Она посвятила этому событию специальный пост в соцсетях и порадовала подписчиков эффектным нарядом.
Татьяна Навка

14 января Татьяна Навка разместила новый пост в своем Инстаграме. Стоит отметить, что супруга Дмитрия Пескова активно ведет микроблог и рассказывает подписчикам о том, что происходит в ее жизни. Она общается с фолловерами и не забывает поздравлять их с праздниками. 

Татьяна Навка

На новом снимке, который фигуристка опубликовала в честь Старого Нового года, Татьяна предстала в шелковом платье фисташкового оттенка с декольте почти до пояса. Заметно, что бюстгальтер 44-летняя звезда не надела. Она дополнила эффектный аутфит колье и серьгами Chopard. 

В подписи к запоминающемуся снимку Навка поздравила фолловеров с праздником. Знаменитость объяснила, почему Старый Новый год для нее так важен: 

«По традиции, возникшей еще в начале XX века, мы отмечаем не один, а целых два Новых года! С учетом того, что обычно я работаю все новогодние праздники, то второй Новый год я люблю так же, как и первый!»

В комментариях многие поблагодарили фигуристку за поздравление и пожелали ей в ответ всего наилучшего. Несмотря на то, что большинство фолловеров осталось в восторге от образа Татьяны, нашлись и те, кто посчитал ее декольте чересчур глубоким.

На защиту Навки тотчас же встали ее преданные поклонники, которые заметили, что платье супруги Дмитрия Пескова нельзя назвать пошлым.

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14 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @tatiana_navka/Instagram
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Татьяна Навка

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  • Красотка, трудяга, работяга.

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