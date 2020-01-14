В 2017-м Мэрилин Керро окончательно рассталась со своим партнером по шоу «Битва экстрасенсов» Александром Шепсом и вскоре встретила новую любовь — норвежского плотника Марка Александра Хансена.
Отношения пары развивались стремительно — летом 2018-го эстонская ведьма родила любимому сына.
Спустя год звезда российского телевидения снова порадовала поклонников новостями о скором прибавлении в семье.
14 января Керро сообщила, что родила дочь. Счастливая женщина не назвала имя новорожденной и не стала вдаваться в другие подробности.
«Это большая радость для нашей маленькой семьи», — лишь написала звезда, сообщив, что на время покинет соцсети, дабы уделять максимум внимания девочке.
Материнство сильно повлияло на Мэрилин. Несколько месяцев назад финалистка мистического телепроекта заявила, что больше не будет заниматься магией и оказывать услуги клиентам, так как разочаровалась в этой сфере и захотела сконцентрироваться на семье.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с прибавлением и желает маме и малышке здоровья!
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