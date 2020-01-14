14 января Керро сообщила, что родила дочь. Счастливая женщина не назвала имя новорожденной и не стала вдаваться в другие подробности.

«Это большая радость для нашей маленькой семьи», — лишь написала звезда, сообщив, что на время покинет соцсети, дабы уделять максимум внимания девочке.

Материнство сильно повлияло на Мэрилин. Несколько месяцев назад финалистка мистического телепроекта заявила, что больше не будет заниматься магией и оказывать услуги клиентам, так как разочаровалась в этой сфере и захотела сконцентрироваться на семье.