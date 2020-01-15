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«Разобрались по-мужски»: 65-летний Александр Серов получил пулевое ранение в драке

Недавно журналистам стало известно, что Александр Серов попал в больницу с серьезным ранением. Позже певец сам рассказал корреспондентам о причинах получения травмы. 
Александр Серов
Александр Серов

В конце декабря 65-летнему Александру Серову понадобилась экстренная помощь врачей. Тогда артисту провели срочную процедуру по извлечению из ноги... пули. 

Журналисты не могли не заинтересоваться, что именно произошло с мужчиной. 

14 января Серов наконец решился публично рассказать о причинах своего ранения. Как оказалось, исполнитель попал в самую настоящую перестрелку!

Александр Серов
 

В преддверии праздников Александр Николаевич отдыхал с другом в одном из подмосковных кафе. У него завязался спор с мужчинами из-за соседнего столика. 

«Мы вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, он выстрелил мне в ногу!» — поделился с корреспондентом «СтарХита» певец. 

Серов пожаловался, что даже не может подать на преступника в суд: сразу после выстрела он и его приятели убежали. Никто в заведении не запомнил ни их внешности, ни имен. 

Александр Серов благодарен врачам, которые быстро поставили его на ноги. «Теперь я прихрамываю, но, думаю, все быстро заживет. Конечно, приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию», — поведал мужчина. 

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15 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @alexander_serov_official/Instagram
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Александр Серов

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Учитывая его отношение к женщинам не жалко. Может и отомстил кто за дело.

  • Неприятный тип, а песни поет красивые.

  • Да он злобный и склочный. Помню его на тв, как он о женщинах и детях внебрачных своих отзывался

  • Дюдюка Барбидокская.

  • И кому-то было не жалко на него патроны тратить.

  • Когда он был " в тени" он нравился мне, тот образ из 90х, как стал появляться на тв, показывая, свою сущность , вся симпатия ушла. Неприятный, неудивительно , что произошло это.

  • Всегда вызывал какую то внутреннюю неприязнь,даже когда был молодой.Как показала практика,человек он так себе,отношения с женщинами вообще кошмар,видимо карма настигла.

  • Сам себе поди и выстрелил. Чего не сделаешь, если ты старый ловэласс. Кто хоть будет с дедулей «по мужски» беседовать? Или там была битва дедов? Может это алибасов в него стрелял?))

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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