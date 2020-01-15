«Разобрались по-мужски»: 65-летний Александр Серов получил пулевое ранение в драке

Недавно журналистам стало известно, что Александр Серов попал в больницу с серьезным ранением. Позже певец сам рассказал корреспондентам о причинах получения травмы.

Александр Серов

В конце декабря 65-летнему Александру Серову понадобилась экстренная помощь врачей. Тогда артисту провели срочную процедуру по извлечению из ноги... пули.

Журналисты не могли не заинтересоваться, что именно произошло с мужчиной.

14 января Серов наконец решился публично рассказать о причинах своего ранения. Как оказалось, исполнитель попал в самую настоящую перестрелку!

В преддверии праздников Александр Николаевич отдыхал с другом в одном из подмосковных кафе. У него завязался спор с мужчинами из-за соседнего столика.

«Мы вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, он выстрелил мне в ногу!» — поделился с корреспондентом «СтарХита» певец.

Серов пожаловался, что даже не может подать на преступника в суд: сразу после выстрела он и его приятели убежали. Никто в заведении не запомнил ни их внешности, ни имен.

1 2 3 ... 10 Весьма драматично закончился визит Александра Серова в ресторан

Александр Серов благодарен врачам, которые быстро поставили его на ноги. «Теперь я прихрамываю, но, думаю, все быстро заживет. Конечно, приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию», — поведал мужчина.