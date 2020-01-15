«Разобрались по-мужски»: 65-летний Александр Серов получил пулевое ранение в драке

В конце декабря 65-летнему Александру Серову понадобилась экстренная помощь врачей. Тогда артисту провели срочную процедуру по извлечению из ноги... пули.
14 января Серов наконец решился публично рассказать о причинах своего ранения. Как оказалось, исполнитель попал в самую настоящую перестрелку!
В преддверии праздников Александр Николаевич отдыхал с другом в одном из подмосковных кафе. У него завязался спор с мужчинами из-за соседнего столика.
Серов пожаловался, что даже не может подать на преступника в суд: сразу после выстрела он и его приятели убежали. Никто в заведении не запомнил ни их внешности, ни имен.
Александр Серов благодарен врачам, которые быстро поставили его на ноги. «Теперь я прихрамываю, но, думаю, все быстро заживет. Конечно, приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию», — поведал мужчина.