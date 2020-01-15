Незадолго до 3-летия дочери Пелагея выложила забавное видео с ней

Пелагея редко публикует снимки с маленькой дочерью Таисией и почти не делится новостями о ней с журналистами. Однако недавно певица показала сразу целую череду уморительных кадров с девочкой.

Пелагея с дочерью

Пелагея предпочитает оберегать свою маленькую дочь Тасю от внимания общественности — особенно сегодня, когда буквально вся страна обсуждает ее скандальный развод с Иваном Телегиным.

Артистка крайне редко публикует фото и видео с наследницей, предпочитая выставлять в соцсети свои снимки с выступлений.

После расставания с мужем Пелагея с головой ушла в работу и реже видится с девочкой. И все же часть праздников ей удалось провести с ребенком.

15 января звезда выставила в свои соцсети забавный ролик, в котором показала свежие кадры с дочерью.

В видео Тася смешно разговаривает с мамой, испытывает восторг от новых игрушек и, как многие дети, показывает характер во время еды.

Интернет-пользователи пришли в восторг от публикации Пелагеи. «Полюшка, как же приятно видеть вашу маленькую копию, обожаю вас!» — написала одна из поклонниц артистки.

1 2 3 ... 10 Пелагея показала забавное видео с дочкой Тасей

Кстати, на следующей неделе Тасе исполнится три года. Вполне возможно, певица решила опубликовать такое видео, так как в преддверии праздника испытывает особенно нежные эмоции.