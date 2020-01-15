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Незадолго до 3-летия дочери Пелагея выложила забавное видео с ней

Пелагея редко публикует снимки с маленькой дочерью Таисией и почти не делится новостями о ней с журналистами. Однако недавно певица показала сразу целую череду уморительных кадров с девочкой. 
Певица Пелагея
Пелагея с дочерью

Пелагея предпочитает оберегать свою маленькую дочь Тасю от внимания общественности — особенно сегодня, когда буквально вся страна обсуждает ее скандальный развод с Иваном Телегиным

Артистка крайне редко публикует фото и видео с наследницей, предпочитая выставлять в соцсети свои снимки с выступлений.

После расставания с мужем Пелагея с головой ушла в работу и реже видится с девочкой. И все же часть праздников ей удалось провести с ребенком. 

15 января звезда выставила в свои соцсети забавный ролик, в котором показала свежие кадры с дочерью. 

В видео Тася смешно разговаривает с мамой, испытывает восторг от новых игрушек и, как многие дети, показывает характер во время еды. 

Интернет-пользователи пришли в восторг от публикации Пелагеи. «Полюшка, как же приятно видеть вашу маленькую копию, обожаю вас!» — написала одна из поклонниц артистки. 

Кстати, на следующей неделе Тасе исполнится три года. Вполне возможно, певица решила опубликовать такое видео, так как в преддверии праздника испытывает особенно нежные эмоции. 

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15 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @pelageya_insta, @itelegin07/Instagram
Теги

Певица Пелагея, Иван Телегин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Девочка чудесная, жаль не успела еще парочку светлоголовых и светлоглазых детей от него родить.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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