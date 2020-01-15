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«Фрейя попросила, чтобы Марк пожил у нас»: Мария Шукшина забрала внука у экс-подруги сына

В Инстаграме Марии Шукшиной появилось трогательное видео, на котором запечатлены кадры воссоединения с двухлетним внуком Марком. 
Фрейя Зильбер, Марк Касаткин

Скандал, разгоревшийся вокруг внука Марии Шукшиной, закончился хэппи-эндом. Подтверждением этому стало милое новогоднее видео, опубликованное актрисой в Инстаграме. Семья Шукшиных начала 2020 год с семейного воссоединения — экс-возлюбленная Макара Касаткина познакомила внука с родственниками.

После непродолжительного романа Макара Касаткина с Фрейей Зильбер в 2018 году у пары родился сын Марк. Возлюбленные расстались еще до рождения малыша, а после — начали выяснять отношения из-за алиментов.

Марк Касаткин

Мария Шушкина утверждает, что бывшая девушка сына отказывалась признать Макара отцом даже после ДНК-теста: «В мае прошлого года мой сын обратился в суд с иском о признании отцовства, поскольку мирным путем (простым походом в ЗАГС) Фрейя почему-то категорически отказывалась следовать».

«Предоставив выписку из банка с оплатой ежемесячных алиментов, которые он выплачивал по своей доброй воле в течение 2 лет, спустя 7 месяцев (!), в декабре 2019 года, суд иск удовлетворил. И теперь Марк находится в доме своего отца на законном основании» — рассказала 52-летняя актриса. В начале 2020-го Фрейя попросила, чтобы двухлетний Марк некоторое время пожил семье Шушкиных, на что они с радостью согласились.

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15 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @shukshina_maria/Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Мария Шукшина

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • ну, со временем найдут повод для лишения материнских прав и вменят обязанность Фрэйе выплачивать алименты

  • История только начинается. А с 10 лет Марк Макарович, по вполне понятным причинам, сам попросит суд ОМЖР с отцом.

  • ой какой классный пупс!зы: надеюсь, оставят маме пупса возможность видеть сына и заниматься с ним

  • Фрея первого ребенка оставила маме, второго Шукшиным, сейчас будет искать отца для третьего

  • Да естественно, не нужны этой Фрее дети. Старшую давно бросила, младшего так долго продержала в надежде на крупные барыши с семейки папаши и для походов по ток-шоу, а теперь, когда история подзабывается, его тоже спихнула

  • Какой симпатичный! В их породу похож. Так и будут теперь воспитывать.

  • Ну видать у Фрейи личная жизнь поперла, пора избавляться от мешающего детя. Ей кстати не впервой делать это.

  • вот жена Макара поди "рада"...

  • Ну и здорово! Все таки правильно мама мне говорила рожай дочек,их дети это твои внуки. А дети сына это внуки родителей его жены.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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