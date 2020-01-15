«Фрейя попросила, чтобы Марк пожил у нас»: Мария Шукшина забрала внука у экс-подруги сына

В Инстаграме Марии Шукшиной появилось трогательное видео, на котором запечатлены кадры воссоединения с двухлетним внуком Марком.

Скандал, разгоревшийся вокруг внука Марии Шукшиной, закончился хэппи-эндом. Подтверждением этому стало милое новогоднее видео, опубликованное актрисой в Инстаграме. Семья Шукшиных начала 2020 год с семейного воссоединения — экс-возлюбленная Макара Касаткина познакомила внука с родственниками.

После непродолжительного романа Макара Касаткина с Фрейей Зильбер в 2018 году у пары родился сын Марк. Возлюбленные расстались еще до рождения малыша, а после — начали выяснять отношения из-за алиментов.

Мария Шушкина утверждает, что бывшая девушка сына отказывалась признать Макара отцом даже после ДНК-теста: «В мае прошлого года мой сын обратился в суд с иском о признании отцовства, поскольку мирным путем (простым походом в ЗАГС) Фрейя почему-то категорически отказывалась следовать».



«Предоставив выписку из банка с оплатой ежемесячных алиментов, которые он выплачивал по своей доброй воле в течение 2 лет, спустя 7 месяцев (!), в декабре 2019 года, суд иск удовлетворил. И теперь Марк находится в доме своего отца на законном основании» — рассказала 52-летняя актриса. В начале 2020-го Фрейя попросила, чтобы двухлетний Марк некоторое время пожил семье Шушкиных, на что они с радостью согласились.