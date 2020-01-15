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СМИ: Анастасия Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике

СМИ сообщают, что день рождения дочери, как и Новый год, Анастасия Заворотнюк отметила в больничной палате. Актрису не отпустили домой — за ней нужен постоянный уход.
Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова)

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, выписали из реабилитационной клиники. Как утверждало издание «Свободная пресса», «смысла в ее лечении больше нет».

По другой версии, у близких звезды «Моей прекрасной няни» закончились деньги — оплачивать пребывание Анастасии в клинике они больше не могли.

Анна и Майкл
Анна и Майкл

15 января телеграм-канал Mash опубликовал новую информация: Заворотнюк все же находится в клинике, правда, уже в другой. Там же она и отметила день рождения дочери Анны, которой 14-го числа исполнилось 24 года. Как сообщает издание, к Анастасии приехали именинница и сын Майкл, с собой они привезли все необходимое для праздника.

Напомним, три месяца назад родственники Анастасии официально подтвердили, что актриса борется с тяжелым недугом, однако диагноз так и не раскрыли. Впрочем, то, что Заворотнюк страдает от глиболастомы — агрессивной формы рака мозга — общественность узнала задолго до заявления близких акрисы.

  • Анастасия Заворотнюк
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    Осенью общественность всколыхнула новость о том, что Анастасия Заворотнюк неизлечимо больна
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Семья Анастасии отказывается комментировать состояние здоровья звезды и лишь изредка опровергает сообщения СМИ, зачеркивая заголовки новостей красными крестами в Инстаграме.

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15 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk, @anna_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова)

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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