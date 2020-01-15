СМИ: Анастасия Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике

СМИ сообщают, что день рождения дочери, как и Новый год, Анастасия Заворотнюк отметила в больничной палате. Актрису не отпустили домой — за ней нужен постоянный уход.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, выписали из реабилитационной клиники. Как утверждало издание «Свободная пресса», «смысла в ее лечении больше нет».

По другой версии, у близких звезды «Моей прекрасной няни» закончились деньги — оплачивать пребывание Анастасии в клинике они больше не могли.

Анна и Майкл

15 января телеграм-канал Mash опубликовал новую информация: Заворотнюк все же находится в клинике, правда, уже в другой. Там же она и отметила день рождения дочери Анны, которой 14-го числа исполнилось 24 года. Как сообщает издание, к Анастасии приехали именинница и сын Майкл, с собой они привезли все необходимое для праздника.

Напомним, три месяца назад родственники Анастасии официально подтвердили, что актриса борется с тяжелым недугом, однако диагноз так и не раскрыли. Впрочем, то, что Заворотнюк страдает от глиболастомы — агрессивной формы рака мозга — общественность узнала задолго до заявления близких акрисы.

1 2 3 ... 10 Осенью общественность всколыхнула новость о том, что Анастасия Заворотнюк неизлечимо больна

Семья Анастасии отказывается комментировать состояние здоровья звезды и лишь изредка опровергает сообщения СМИ, зачеркивая заголовки новостей красными крестами в Инстаграме.