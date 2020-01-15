СМИ стало известно о тайном романе Неймара с 21-летней звездой Инстаграма из России

Журналистам стало известно о секретном романе всемирно известного бразильского футболиста. Оказалось, что сердце 27-летнего Неймара украла русская красавица!

Знаменитостям невероятно сложно что-либо скрывать, когда папарацци неусыпно следят за ними 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но Неймару это удалось. Источник, близкий к окружению пары, сообщил изданию The Sun о романтических отношениях нападающего клуба «Пари Сен-Жермен». Кто бы мог подумать, что футболист был очарован инстаграм-моделью Екатериной Сафаровой!

«Я знаю, что она была с ним какое-то время. Они делали вид на публике, что являются друзьями, но все знали об их интрижке. Она даже была гостьей на его дне рождения в Париже. Она опубликовала несколько фотографий с ним, а Неймар их прокомментировал. Очевидно, что ей нравится быть в центре внимания. У нас есть общие друзья. Она всегда ходит в клубы, где зависают известные личности. Я сам много раз видел ее в компании селебрити и футболистов», — процитировал западный портал слова инсайдера.

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Говорят, что романтические отношения завязались в начале 2019 года. Тогда Сафарову часто видели на футбольных матчах команды Неймара, также пара нередко появлялась на одних и тех же светских мероприятиях. По информации источника, сейчас они больше не вместе. Судя по Инстаграму модели, она совсем не переживает из-за разрыва — много работает, снимается и веселится с друзьями.