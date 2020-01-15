Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде

Пока Меган Маркл обустраивается в Канаде, в Лондоне бушуют страсти. Судебные разбирательства между Сассексами и британским таблоидом набирают обороты. Стало известно, что показания против Маркл даст... ее собственный отец.

Меган Маркл с отцом

Отношения Меган Маркл и ее отца Томаса дали трещину после того, как правда о ее романе с принцем Гарри всплыла на поверхность. Тогда предприимчивые американские родственники герцогини (тогда еще будущей) начали активно давать интервью всем желающим. Особенно на слова не скупилась ее сестра Саманта, которая обвиняла Меган во всех смертных грехах и даже написала книгу.

Меган Маркл с отцом

Томас Маркл не присутствовал на свадьбе дочери, и к алтарю Меган вел принц Чарльз. Все это ужасно расстроило герцогиню Сассекскую, о чем она и сообщила родителю в рукописном письме. Фрагменты послания Томас передал таблоиду The Mail on Sunday, и это привело всю королевскую семью в неистовство.

На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде. Мол, на протяжении нескольких месяцев он хранил записку и не собирался раскрывать ее суть. Если бы друзья Меган не сказали, что в письме она намекала на восстановление их отношений, а тон герцогини был благожелательным, Томас и не опубликовал бы послание дочери.

По словам отца Меган, дочь уже очень давно не выходила с ним на связь. Он пытался оправдаться перед ней за то, что не смог приехать на свадьбу по состоянию здоровья, но дочь так и не простила его.

Многие поклонники пары считают, что Томасу Марклу не стоит надеяться на возобновление былых отношений с наследницей и знакомство с маленьким внуком Арчи, так как свой лимит доверия он уже исчерпал.

1 2 3 ... 10 Недавно принц Гарри и Меган Маркл объявили, что собираются сложить свои полномочия и начать независимую жизнь

Напомним, Меган Маркл сейчас находится в Канаде, куда герцогиня прилетела вскоре после объявления о том, что они с мужем намерены сложить с себя королевские полномочия и стремиться к финансовой независимости.