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Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде

Пока Меган Маркл обустраивается в Канаде, в Лондоне бушуют страсти. Судебные разбирательства между Сассексами и британским таблоидом набирают обороты. Стало известно, что показания против Маркл даст... ее собственный отец.
Меган Маркл
Меган Маркл с отцом

Отношения Меган Маркл и ее отца Томаса дали трещину после того, как правда о ее романе с принцем Гарри всплыла на поверхность. Тогда предприимчивые американские родственники герцогини (тогда еще будущей) начали активно давать интервью всем желающим. Особенно на слова не скупилась ее сестра Саманта, которая обвиняла Меган во всех смертных грехах и даже написала книгу.

Меган Маркл
Меган Маркл с отцом

Томас Маркл не присутствовал на свадьбе дочери, и к алтарю Меган вел принц Чарльз. Все это ужасно расстроило герцогиню Сассекскую, о чем она и сообщила родителю в рукописном письме. Фрагменты послания Томас передал таблоиду The Mail on Sunday, и это привело всю королевскую семью в неистовство. 

Позднее Томас Маркл сообщил, что сделал письмо дочери достоянием общественности, так как хотел пресечь все слухи об истинном содержании послания.

На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде. Мол, на протяжении нескольких месяцев он хранил записку и не собирался раскрывать ее суть. Если бы друзья Меган не сказали, что в письме она намекала на восстановление их отношений, а тон герцогини был благожелательным, Томас и не опубликовал бы послание дочери.

По словам отца Меган, дочь уже очень давно не выходила с ним на связь. Он пытался оправдаться перед ней за то, что не смог приехать на свадьбу по состоянию здоровья, но дочь так и не простила его. 

Многие поклонники пары считают, что Томасу Марклу не стоит надеяться на возобновление былых отношений с наследницей и знакомство с маленьким внуком Арчи, так как свой лимит доверия он уже исчерпал.

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Недавно принц Гарри и Меган Маркл объявили, что собираются сложить свои полномочия и начать независимую жизнь
    Смотреть галерею

Напомним, Меган Маркл сейчас находится в Канаде, куда герцогиня прилетела вскоре после объявления о том, что они с мужем намерены сложить с себя королевские полномочия и стремиться к финансовой независимости. 

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15 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А он с дочерью выходил на связь? Нет. При чем тут суд, вообще непонятно. Это ж надо так гадить дочери.

  • Глядя на происходящее, представляю, как задалбывали годами Уильяма, чтобы он женился на Кейт. Дожали. Итог "счастья" на лице у обоих в паре.

  • Почему такое неуважение к читателям, кто ляпал весь этот бред, как это читать? Наймите живого человека с классическим образованием, ваши программы-писатели полный отстой.

  • Вот это зависть. Вот это папа

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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