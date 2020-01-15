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Отец Децла сомневается, что сын покойного рэпера Тони — его биологический ребенок

Александр Толмацкий уже давно пытается добиться от вдовы Децла, чтобы та сделала ДНК-тест и доказала: ее сын Тони действительно появился на свет от рэпера. Для этого он обратился к Андрею Малахову.

С момента трагической смерти настоящего голоса поколения, рэпера Децла, прошло чуть меньше года, а скандалы, связанные с ним, не утихают до сих пор. И главный их виновник, как обычно, Александр Яковлевич Толмацкий — отец рэпера.

Толмацкий не общался с сыном последние 15 лет его жизни, но теперь решил принять активное участие в эфирных и инстаграмных разборках. 15 января в Сети появился анонс очередного выпуска шоу Андрея Малахова, героем которого стал Александр Яковлевич.

Содержание будущего выпуска Андрей Малахов раскрыл в подводке, и оно, если честно, шокирует.

«Впервые после трагической смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого в студии ''Прямого эфира'' исповедь отца — первое телевизионное интервью Александра Толмацкого после похорон сына. Но главное — отец и продюсер Децла сегодня готов сделать публичное заявление: он сомневается, что мальчик, которого Кирилл воспитывал 14 лет — его сын. С помощью нашей программы Александр Толмацкий требует сделать тест ДНК на отцовство. Что ответит вдова рэпера?» — говорит Малахов.

Интересно, что Толмацкий познакомился с внуком лишь на похоронах Децла — рэпер отказывался контактировать с отцом из-за давней обиды и своей принципиальной позиции (Александр ушел из семьи к другой женщине), поэтому и сына с дедом не знакомил.

Юлия, Децл и Тони
Юлия, Децл и Тони

Толмацкий надеялся, что сможет наладить контакт с 14-летним внуком, однако идет он, кажется, по неправильной дороге. Александр готов в любую минуту принять Тони, но вот по отношению к его матери Юлии он ведет себя крайне неуважительно.

Например, в программе «Ты не поверишь!» именитый продюсер заявил, что вдова его сына настраивает Тони против него. 

Александр Толмацкий
Александр Толмацкий

А вот так Александр почтил память сына в день его рождения в Инстаграме: «Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал, что такое настоящая любовь… Жалко, что твой сын, которого ты любил больше жизни, так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе…»

Также Толмацкий утверждал, что уже предлагал Юлии сделать ДНК-тест, однако она категорически отказывается это делать. Это еще больше убедило семью рэпера в том, что Антоний на самом деле не является сыном Децла.

«Тони совсем не похож на отца. Вот мой сын Федя — одно лицо с Кириллом в детстве. А у Тони с ним нет никакого сходства. Разумеется, это не имеет значения. Кирилл вырастил его как сына. И вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется для нас внуком», — поведал продюсер.

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15 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @alexandertolmatskiy, @irinatolmatskaya, @juzeppejostko/Instagram
Теги

Кирилл Толмацкий (Децл)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Сиди своих детей воспитывай и проси свою жену сделать ДНК, старый перечник. Вот они точно на тебя мордахами непохожи, наводит на мысли.

  • On trebuet!? Bol,noj na vsyu golovu!

  • Я вот не понимаю, разве отказ матери ребенка от ДНК экспертизы, установления отцовства и вступления в наследство не считается у нас в стране не надлежащим исполнением родительских обязанностей? И типа права ребенка не нарушаются? Если бабушка и дедушка, кровные родственники, имеют право на общение со своими внуками как и наоборот, то получается еще больше круг заинтересованных лиц. И ничего нельзя сделать с мамашей, которая возомнила себя богом? И даже сами женщины, которые любят размахивать статьями и добиваться всего ради своих детей, ее поддерживают, это нонсенс!

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