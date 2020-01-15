Кейт Миддлтон сложно при всем желании упрекнуть в лишних килограммах. Даже после родов супруга принца Уильяма очень быстро возвращала себе былую форму. Поклонники не сомневаются: секрет стройной фигуры Кейт кроется не только в безупречных генах, но и в постоянной работе над собой.
На днях источник, близкий к окружению Кембриджей, сообщил изданию RadarOnline, что в последнее время герцогиня сильно похудела. Причем настолько, что это беспокоит ее супруга Уильяма.
«Она работает до изнеможения и часто пропускает приемы пищи», — рассказал аноним.
Дошло до того, что принц Уильям просит супругу отнестись внимательнее к своему здоровью. По слухам, Кембриджи планируют обзавестись четвертым ребенком в 2020 году, а недостаточный вес Кэтрин может стать препятствием на пути к этой цели.
«Правда в том, что Кейт нужно прибавить хотя бы три килограмма, так что у Уильяма есть все основания беспокоиться», — подытожил инсайдер.
Отметим, что у герцога Кембриджского за последние недели было немало причин для тревоги. Главная из них — неожиданное объявление принца Гарри и Меган Маркл о том, что они собираются начать независимую жизнь и отказаться от королевских привилегий.
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