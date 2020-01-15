Инсайдер: принц Уильям отчаянно просит стремительно худеющую Кейт Миддлтон набрать вес

Меган Маркл сияет от радости в Канаде, у принца Гарри тоже все вроде бы складывается удачно после того, как решение Сассексов снять королевские полномочия поддержала Елизавета II. А вот у принца Уильяма и Кейт Миддлтон дела, кажется, идут не так уж гладко.

15 января 2020 · Текст: · Фото:

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон сложно при всем желании упрекнуть в лишних килограммах. Даже после родов супруга принца Уильяма очень быстро возвращала себе былую форму. Поклонники не сомневаются: секрет стройной фигуры Кейт кроется не только в безупречных генах, но и в постоянной работе над собой.

На днях источник, близкий к окружению Кембриджей, сообщил изданию RadarOnline, что в последнее время герцогиня сильно похудела. Причем настолько, что это беспокоит ее супруга Уильяма.

принц Уильям, Кейт Миддлтон

«Она работает до изнеможения и часто пропускает приемы пищи», — рассказал аноним.

Дошло до того, что принц Уильям просит супругу отнестись внимательнее к своему здоровью. По слухам, Кембриджи планируют обзавестись четвертым ребенком в 2020 году, а недостаточный вес Кэтрин может стать препятствием на пути к этой цели.

«Правда в том, что Кейт нужно прибавить хотя бы три килограмма, так что у Уильяма есть все основания беспокоиться», — подытожил инсайдер.

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Отметим, что у герцога Кембриджского за последние недели было немало причин для тревоги. Главная из них — неожиданное объявление принца Гарри и Меган Маркл о том, что они собираются начать независимую жизнь и отказаться от королевских привилегий.

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Комментарии

4
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  • А можно уточнить где она работает до изнеможения?
  • Наконец инсайдеры переключились с одной пары на другую. Все разнообразие🤦‍♀️😂😂
  • ох уж эти инсайдеры, что бы мы без них делали. с такой охраной как у бкс, весь дворец нашпигован шпионами сми, ага))))
  • А инсайдеры сидели за дверью и подслушивали как Уильям уговаривает Кейт скушОть хоть что нибудь покаллорийнее ?

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