Кейт Миддлтон сложно при всем желании упрекнуть в лишних килограммах. Даже после родов супруга принца Уильяма очень быстро возвращала себе былую форму. Поклонники не сомневаются: секрет стройной фигуры Кейт кроется не только в безупречных генах, но и в постоянной работе над собой.

На днях источник, близкий к окружению Кембриджей, сообщил изданию RadarOnline, что в последнее время герцогиня сильно похудела. Причем настолько, что это беспокоит ее супруга Уильяма.