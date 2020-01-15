Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Мы ждали извинений, но они так и не последовали»: Яна Рудковская пригрозила Илье Авербуху многомиллионным штрафом

Скандал не утихает, а наоборот — разгорается с нешуточной силой. Похоже, Яна Рудковская приняла решение подать в суд на Илью Авербуха из-за песни Димы Билана.
Яна Рудковская
Яна Рудковская

14 января Яна Рудковская неожиданно обвинила Илью Авербуха если не во всех смертных грехах, то в жадности точно. Мол, фигурист очень мало платит артистам, которые выступают в его шоу «Волшебник страны Оз» — в частности, небезызвестной Евгении Медведевой:

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело... Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки!» — возмутилась продюсер и подчеркнула, что Авербуху нужно «накинуть спортсменам такого уровня».

Евгения Медведева
Евгения Медведева
«Я не буду ничего комментировать. Это Яна Рудковская, это ее мир, пусть в нем и живет», — заявил Авербух изданию Teleprogramma.pro.

Однако продюсер пойдет дальше — Рудковская заявила, что собирается взыскать с Авербуха штраф (похоже, через суд). Об этом она сообщила в своем Телеграме. Повод долго искать не пришлось. Оказывается, фигурист использовал трек «Держи» Димы Билана, подопечного Яны, в своем шоу без разрешения продюсера. 

Илья Авербух
Илья Авербух

«Скоммуниздил, и в кусты. Да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья, хоть Вы и говорите СМИ, что я с Вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше Вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве, и в Санкт -Петербурге), музыкальный контент Вы все-таки почему-то мой используете на своем юбилейном шоу. Правда? без всякого на то права», — обратилась к Авербуху Рудковская.

Прощать такое самоволие Яна не собирается. «Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы. Мы больше месяца ждали от Вас извинений, но они так и не последовали! Вы человек, видимо, очень богатый, Вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. <...> Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент».

Ждем ответного заявления от Ильи Авербуха — интересно, ему есть, чем крыть?

Перейти к обсуждению 5


15 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @rudkovskayaofficial, @averbukhofficial/Instagram Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Илья Авербух, Яна Рудковская

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Она что, в действительности летает в такой юбке? И какой посыл в грозди винограда?

  • Попробовала бы она такое Навке сказать. Показывала бы свое шоу белым медведям среди льдов арктики.

  • Как же эта Рудковская уже надоела. Везде ей и все надо, и все то она про всех знает. Вроде самодостаточная женщина, живи и радуйся, так нет, опускается вот до таких разборок, как на рынке

  • Какая гадость эта рудковская. Ну со всеми поскандалила. Бедный Плющенко такой позор глотает.

  • А кто она вообще такая? Вот пусть и накинет, авось даже и не заметит трат

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.