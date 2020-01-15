«Мы ждали извинений, но они так и не последовали»: Яна Рудковская пригрозила Илье Авербуху многомиллионным штрафом

Скандал не утихает, а наоборот — разгорается с нешуточной силой. Похоже, Яна Рудковская приняла решение подать в суд на Илью Авербуха из-за песни Димы Билана.

Яна Рудковская

14 января Яна Рудковская неожиданно обвинила Илью Авербуха если не во всех смертных грехах, то в жадности точно. Мол, фигурист очень мало платит артистам, которые выступают в его шоу «Волшебник страны Оз» — в частности, небезызвестной Евгении Медведевой:

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело... Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки!» — возмутилась продюсер и подчеркнула, что Авербуху нужно «накинуть спортсменам такого уровня».

Евгения Медведева

«Я не буду ничего комментировать. Это Яна Рудковская, это ее мир, пусть в нем и живет», — заявил Авербух изданию Teleprogramma.pro

Однако продюсер пойдет дальше — Рудковская заявила, что собирается взыскать с Авербуха штраф (похоже, через суд). Об этом она сообщила в своем Телеграме. Повод долго искать не пришлось. Оказывается, фигурист использовал трек «Держи» Димы Билана, подопечного Яны, в своем шоу без разрешения продюсера.

Илья Авербух

«Скоммуниздил, и в кусты. Да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья, хоть Вы и говорите СМИ, что я с Вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определенно больше Вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве, и в Санкт -Петербурге), музыкальный контент Вы все-таки почему-то мой используете на своем юбилейном шоу. Правда? без всякого на то права», — обратилась к Авербуху Рудковская.

Прощать такое самоволие Яна не собирается. «Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы. Мы больше месяца ждали от Вас извинений, но они так и не последовали! Вы человек, видимо, очень богатый, Вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. <...> Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент».

1 2 3 ... 9 Разгорается нешуточный скандал в мире фигурного катания

Ждем ответного заявления от Ильи Авербуха — интересно, ему есть, чем крыть?