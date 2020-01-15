СМИ: модель Ксению Пунтус перевели в травматологию из реанимации

Похоже, Ксении Пунтус, которая 11 января выпала из окна третьего этажа, стало лучше. Поступили новые данные о состоянии ее здоровья.

21-летняя фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры в центре Москвы. Апартаменты, в которых незадолго до ЧП находилась девушка, принадлежат сыну Анны Михалковой и внуку Никиты Михалкова, 19-летнему Андрею Бакову — так утверждают СМИ.

Спустя время появились неутешительные новости о состоянии здоровья Ксении. Пресса сообщила, что девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Прошло буквально пару дней — и новости стали поступать более радужные. Пунтус перевели из палаты реанимации в отдел травматологии. Об этом сообщили в Боткинской больнице, где сейчас находится девушка.

Врачи, как передают «РИА Новости», даже разрешили посетителям навещать девушку, но при этом установили ограничение — максимум три человека в день.

Напомним, утром 11 января Ксению Пунтус нашли под окнами дома на Патриках. Девушку тут же госпитализировали. В больнице у нее диагностировали многочисленные ушибы и переломы, а также черепно-мозговую травму.

Андрей Баков, по его словам, ничего не знал до того момента, как к нему в квартиру не постучались полицейские. Внук Никиты Михалкова пришел домой вместе с Ксенией очень пьяным, поэтому сразу же лег спать.

1 2 3 ... 8 Ксения Пунтус выпала из окна квартиры третьего этажа

СМИ предполагают, что Ксения могла выпасть из окна по нескольким причинам: тяжелое депрессивное состояние, запрещенные препараты или даже ядерная смесь алкоголя и сильнодействующих таблеток для похудения.