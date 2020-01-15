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СМИ: модель Ксению Пунтус перевели в травматологию из реанимации

Похоже, Ксении Пунтус, которая 11 января выпала из окна третьего этажа, стало лучше. Поступили новые данные о состоянии ее здоровья.

21-летняя фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры в центре Москвы. Апартаменты, в которых незадолго до ЧП находилась девушка, принадлежат сыну Анны Михалковой и внуку Никиты Михалкова, 19-летнему Андрею Бакову — так утверждают СМИ. 

Спустя время появились неутешительные новости о состоянии здоровья Ксении. Пресса сообщила, что девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Прошло буквально пару дней — и новости стали поступать более радужные. Пунтус перевели из палаты реанимации в отдел травматологии. Об этом сообщили в Боткинской больнице, где сейчас находится девушка.

Врачи, как передают «РИА Новости», даже разрешили посетителям навещать девушку, но при этом установили ограничение — максимум три человека в день. 

Напомним, утром 11 января Ксению Пунтус нашли под окнами дома на Патриках. Девушку тут же госпитализировали. В больнице у нее диагностировали многочисленные ушибы и переломы, а также черепно-мозговую травму.

Андрей Баков, по его словам, ничего не знал до того момента, как к нему в квартиру не постучались полицейские. Внук Никиты Михалкова пришел домой вместе с Ксенией очень пьяным, поэтому сразу же лег спать.

СМИ предполагают, что Ксения могла выпасть из окна по нескольким причинам: тяжелое депрессивное состояние, запрещенные препараты или даже ядерная смесь алкоголя и сильнодействующих таблеток для похудения.

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15 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @arseniy_shulgin, @valeriya/Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Это хорошая новость, девушке полного восстановления. Но хотелось бы что-нибудь узнать о ходе следствия.

  • Чего и следовало ожидать. Всё по плану.

  • Глядишь, скоро и Заворотнюк здоровой станет )))

  • Божена Рынска, которая, как оказалось, живет в том же доме, из окна которого, предположительно, выпала Пунтус, взялась за собственное расследование. Она недовольна бездействием полиции, которая уже который день не хочет изъять и отсмотреть видео с камер, установленных на том самом доме. Это может помочь следствию установить, выпала ли Ксения Пунтус из окна или же, по одной из версий, она была выброшена из автомобиля. К тому же это может установить, сама модель «вышла в окно» или ей кто-то помог. «По моим ощущениям, Никита Михалков будет отмазывать внука и замыливать дело», – поделилась своими мыслями Божена.

  • Никита Сергеевич отмажет внучка и продолжит в своем Бесогоне учить народ праведности, духовности, справедливости...

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