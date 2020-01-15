Как выглядели Агутин и Варум 22 года назад: первая фотосессия супругов

Леонида Агутина и Анжелику Варум считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В 2019 году они отпраздновали 19 лет со дня свадьбы, отметив эту важную дату путешествием в Венецию.
15 января звездная чета празднует еще одно важное событие. О нем певец рассказал в своем Инстаграме. 22 года назад между Агутиным и Варум завязался роман. Их отношения зародились не сразу: изначально союз предполагал лишь музыкальное сотрудничество. Но после того, как вышла песня «Королева» и поклонники решили, что между артистами вспыхнула искра, они действительно ощутили влечение друг к другу.
В новом посте Леонид поделился кадрами их первой совместной фотосессии. В подписи к запоминающимся снимкам, на которых супруги предстали в ретро-образах, он признался Анжелике в своих чувствах:
Фолловеры в комментариях восхитились искренностью артиста. Они также поздравили Леонида и Анжелику с памятной датой и пожелали им оставаться такой же красивой творческой парой.
Напомним, Агутин и Варум воспитывают 20-летнюю дочь Елизавету. Недавно отец и дочь сделали парные татуировки.