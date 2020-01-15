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Как выглядели Агутин и Варум 22 года назад: первая фотосессия супругов

В этом году Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают знаковую дату — 22 года с того дня, как они стали парой. В связи с этим событием музыкант поделился с подписчиками кадрами из их чувственной первой совместной фотосессии.
Анжелика Варум, Леонид Агутин

Леонида Агутина и Анжелику Варум считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В 2019 году они отпраздновали 19 лет со дня свадьбы, отметив эту важную дату путешествием в Венецию.

15 января звездная чета празднует еще одно важное событие. О нем певец рассказал в своем Инстаграме. 22 года назад между Агутиным и Варум завязался роман. Их отношения зародились не сразу: изначально союз предполагал лишь музыкальное сотрудничество. Но после того, как вышла песня «Королева» и поклонники решили, что между артистами вспыхнула искра, они действительно ощутили влечение друг к другу.

Анжелика Варум, Леонид Агутин

В новом посте Леонид поделился кадрами их первой совместной фотосессии. В подписи к запоминающимся снимкам, на которых супруги предстали в ретро-образах, он признался Анжелике в своих чувствах:

«Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом. Жаль, конечно, что время летит так быстро. Но ведь так стремительно пролетает только хорошее время. Нам очень повезло. Я не представляю, чтобы я делал без тебя, без твоей нежности и мудрости».

Фолловеры в комментариях восхитились искренностью артиста. Они также поздравили Леонида и Анжелику с памятной датой и пожелали им оставаться такой же красивой творческой парой.

Напомним, Агутин и Варум воспитывают 20-летнюю дочь Елизавету. Недавно отец и дочь сделали парные татуировки.

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15 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @agutinleonid, @avarum/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Леонид Агутин, Анжелика Варум

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Все бы было хорошо,если бы Леонид в процессе их брака не находился в активном поиске кандидатуры для проведения досуга.

  • Надо же! какая настоящая любовь! И ведь не сказать что она красавица. Внешность у Анжелики довольно заурядная, если честно. Таких женщин много. Наверное, сблизило то, что они из одной среды, в одной профессии. Плюс оне изначально не бедная девочка была.

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