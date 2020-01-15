На все пуговицы! Кейт Миддлтон в строгом пальто и принц Уильям приехали в Брадфорд

В британской королевской семье за последние несколько недель произошел настоящий переполох. Однако Кембриджи не стали вносить коррективы в свое расписание. Обязанности превыше всего!
15 января принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Брадфорд. Издание Daily Mail сообщает, что это первый совместный официальный визит герцога и герцогини, который они совершили за два месяца.
Кэтрин и ее супруг в первую очередь посетили городскую ратушу, где пообщались с местными жителями. Многие обратили внимание на наряд Кейт: на этот раз герцогиня была одета очень просто и скромно.
Не забыла герцогиня и об украшениях. Помимо знаменитого помолвочного кольца с цейлонским сапфиром, на ней были серьги от пакистанского бренда Zeen. Ранее она надевала их для визита в культурный центр Aga Khan Centre в Лондоне.
Невозможно было не отметить, что Кейт выглядела весьма радостной.
Кембриджей ожидает насыщенная программа. Так, им предстоит встретиться с участниками проекта Older Yet Wiser. В нем внукам помогают наладить отношения со своими бабушками и дедушками.
Напомним, принц Уильям вышел в свет на следующий день после непростых переговоров с младшим братом Гарри. После того, как Сассексы объявили, что собираются начать независимую жизнь, королевская семья пребывала в смятении. По слухам, Кейт Миддлтон испытывает стресс, из-за которого сильно похудела.