На все пуговицы! Кейт Миддлтон в строгом пальто и принц Уильям приехали в Брадфорд

15 января Кембриджи совершили свой первый совместный официальный визит после «Мегзита». Они прибыли в Брадфорд и встретились с местными жителями. Примечательно, что наряд Кэтрин на этот раз был очень строгим и скромным.

В британской королевской семье за последние несколько недель произошел настоящий переполох. Однако Кембриджи не стали вносить коррективы в свое расписание. Обязанности превыше всего!

15 января принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Брадфорд. Издание Daily Mail сообщает, что это первый совместный официальный визит герцога и герцогини, который они совершили за два месяца.

Кэтрин и ее супруг в первую очередь посетили городскую ратушу, где пообщались с местными жителями. Многие обратили внимание на наряд Кейт: на этот раз герцогиня была одета очень просто и скромно.

Для визита она выбрала длинное темно-зеленое пальто от Alexander McQueen, которое застегнула до самого горла, клетчатое платье Zara и черные туфли на квадратном каблуке от Gianvito Rossi. Свой аутфит Кэтрин дополнила сумкой Aspinal Of London.

Не забыла герцогиня и об украшениях. Помимо знаменитого помолвочного кольца с цейлонским сапфиром, на ней были серьги от пакистанского бренда Zeen. Ранее она надевала их для визита в культурный центр Aga Khan Centre в Лондоне.

Невозможно было не отметить, что Кейт выглядела весьма радостной.



Кембриджей ожидает насыщенная программа. Так, им предстоит встретиться с участниками проекта Older Yet Wiser. В нем внукам помогают наладить отношения со своими бабушками и дедушками.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон часто можно увидеть в пальто

Напомним, принц Уильям вышел в свет на следующий день после непростых переговоров с младшим братом Гарри. После того, как Сассексы объявили, что собираются начать независимую жизнь, королевская семья пребывала в смятении. По слухам, Кейт Миддлтон испытывает стресс, из-за которого сильно похудела.