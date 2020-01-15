Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На все пуговицы! Кейт Миддлтон в строгом пальто и принц Уильям приехали в Брадфорд

15 января Кембриджи совершили свой первый совместный официальный визит после «Мегзита». Они прибыли в Брадфорд и встретились с местными жителями. Примечательно, что наряд Кэтрин на этот раз был очень строгим и скромным.
Кейт Миддлтон

В британской королевской семье за последние несколько недель произошел настоящий переполох. Однако Кембриджи не стали вносить коррективы в свое расписание. Обязанности превыше всего!

15 января принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Брадфорд. Издание Daily Mail сообщает, что это первый совместный официальный визит герцога и герцогини, который они совершили за два месяца. 

Кейт Миддлтон, принц Уильям+

Кэтрин и ее супруг в первую очередь посетили городскую ратушу, где пообщались с местными жителями. Многие обратили внимание на наряд Кейт: на этот раз герцогиня была одета очень просто и скромно.

Кейт Миддлтон
Для визита она выбрала длинное темно-зеленое пальто от Alexander McQueen, которое застегнула до самого горла, клетчатое платье Zara и черные туфли на квадратном каблуке от Gianvito Rossi. Свой аутфит Кэтрин дополнила сумкой Aspinal Of London.

Не забыла герцогиня и об украшениях. Помимо знаменитого помолвочного кольца с цейлонским сапфиром, на ней были серьги от пакистанского бренда Zeen. Ранее она надевала их для визита в культурный центр Aga Khan Centre в Лондоне.

Невозможно было не отметить, что Кейт выглядела весьма радостной.

Кембриджей ожидает насыщенная программа. Так, им предстоит встретиться с участниками проекта Older Yet Wiser. В нем внукам помогают наладить отношения со своими бабушками и дедушками.

Напомним, принц Уильям вышел в свет на следующий день после непростых переговоров с младшим братом Гарри. После того, как Сассексы объявили, что собираются начать независимую жизнь, королевская семья пребывала в смятении. По слухам, Кейт Миддлтон испытывает стресс, из-за которого сильно похудела.

Перейти к обсуждению 1


15 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Спокойной, ненапряженной она выглядит сегодня.. эт хорошо. Уильям наоборот грустный, чуть не плачет украдкой.. Мегсит такой Мегсит...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.