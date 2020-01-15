После прекращения уголовного дела Наталья Бочкарева сменила имидж

Как правило, Наталья Бочкарева предстает перед своими фолловерами в образе жгучей брюнетки. Однако на днях актриса изумила подписчиков преображением. Она посетила салон красоты и покрасилась.
Некоторым юзерам показалось, что таким образом Наталья собиралась отпраздновать своеобразное начало новой жизни. Ведь на днях стало известно, что полиция просит прекратить уголовное преследование в ее адрес и ограничиться судебным штрафом.
Однако сама актриса в подписи к снимку объяснила, что перемены в ее внешности связаны с началом работы над новым проектом:
В комментариях многие отметили, что новый образ актрисе очень идет. «Обалденно красиво», «Наталья, вы просто космос», «Не девушка, а сказка», — восхитились подписчики.