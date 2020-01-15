После прекращения уголовного дела Наталья Бочкарева сменила имидж

Наталья Бочкарева начала новую жизнь. После того, как полиция предложила закрыть уголовное дело о хранении запрещенных веществ, актриса отправилась в салон красоты и преобразилась.

Как правило, Наталья Бочкарева предстает перед своими фолловерами в образе жгучей брюнетки. Однако на днях актриса изумила подписчиков преображением. Она посетила салон красоты и покрасилась.

Некоторым юзерам показалось, что таким образом Наталья собиралась отпраздновать своеобразное начало новой жизни. Ведь на днях стало известно, что полиция просит прекратить уголовное преследование в ее адрес и ограничиться судебным штрафом.

Однако сама актриса в подписи к снимку объяснила, что перемены в ее внешности связаны с началом работы над новым проектом:



«Пошла на эксперимент ради съемок в сериале. Что скажете? Идет или лучше все-таки брюнеткой?» — поинтересовалась у фолловеров звезда.

В комментариях многие отметили, что новый образ актрисе очень идет. «Обалденно красиво», «Наталья, вы просто космос», «Не девушка, а сказка», — восхитились подписчики.