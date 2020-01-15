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После прекращения уголовного дела Наталья Бочкарева сменила имидж

Наталья Бочкарева начала новую жизнь. После того, как полиция предложила закрыть уголовное дело о хранении запрещенных веществ, актриса отправилась в салон красоты и преобразилась.

Как правило, Наталья Бочкарева предстает перед своими фолловерами в образе жгучей брюнетки. Однако на днях актриса изумила подписчиков преображением. Она посетила салон красоты и покрасилась. 

Некоторым юзерам показалось, что таким образом Наталья собиралась отпраздновать своеобразное начало новой жизни. Ведь на днях стало известно, что полиция просит прекратить уголовное преследование в ее адрес и ограничиться судебным штрафом.

Однако сама актриса в подписи к снимку объяснила, что перемены в ее внешности связаны с началом работы над новым проектом:

«Пошла на эксперимент ради съемок в сериале. Что скажете? Идет или лучше все-таки брюнеткой?» — поинтересовалась у фолловеров звезда.

В комментариях многие отметили, что новый образ актрисе очень идет. «Обалденно красиво», «Наталья, вы просто космос», «Не девушка, а сказка», — восхитились подписчики.

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15 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @natalia_bochkareva_official/Instagram
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Наталья Бочкарева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Значит , если типа ,,звезда,, то и все можно .

  • Почему она так старо выглядит?

  • Т.е. звезда какого-то третьесортного сериала отделается просто штрафом, да? За употребление за рулём и перевозку дозы при себе. Это жесть.

  • Нужно объявить ей бойкот, позорище!!!

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