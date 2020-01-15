На днях Чарли Ханнэм принял участие в радиошоу Radio Andy. Вместе с ним с ведущим беседовали его коллеги по ленте «Джентльмены» Гая Ричи — Мэттью Макконахи и Хью Грант. Они разговаривали не только о грядущем фильме, но также затронули и более личные темы.
В том числе, речь зашла о спутницах жизни актеров. Ханнэм сообщил, что встречается со своей возлюбленной Морганой Макнелис вот уже 14 лет и к браку относится «равнодушно».
При этом любимая 39-летнего актера испытывает совершенно противоположные чувства. Чарли отметил, что Моргана мечтает о свадьбе. Конечно, наблюдать за тем, как она переживает, Ханнэм не может.
«Я однажды женюсь на ней, ведь для нее это важно. Но у меня нет каких-то невероятных романтических чувств», — честно сказал актер. Вполне возможно, что скептическое отношение знаменитости к браку связано с тем, что он уже был женат. В 18 лет Чарли сыграл свадьбу в Лас-Вегасе. Его избранницей была актриса Кэтрин Таун. В 2002 году они развелись.
Хью Грант, который сменил амплуа плейбоя на образ примерного семьянина, попросил Чарли не спешить с выводами. Он обещал Ханнэму помочь с этим вопросом.
Возможно, после нескольких советов от Хью Чарли все-таки пересмотрит свои взгляды. Кто знает, вдруг уже через год счастливая Моргана Макнелис наденет белое платье и отправится под венец...
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