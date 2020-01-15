При этом любимая 39-летнего актера испытывает совершенно противоположные чувства. Чарли отметил, что Моргана мечтает о свадьбе. Конечно, наблюдать за тем, как она переживает, Ханнэм не может.



«Я однажды женюсь на ней, ведь для нее это важно. Но у меня нет каких-то невероятных романтических чувств», — честно сказал актер. Вполне возможно, что скептическое отношение знаменитости к браку связано с тем, что он уже был женат. В 18 лет Чарли сыграл свадьбу в Лас-Вегасе. Его избранницей была актриса Кэтрин Таун. В 2002 году они развелись.



Хью Грант, который сменил амплуа плейбоя на образ примерного семьянина, попросил Чарли не спешить с выводами. Он обещал Ханнэму помочь с этим вопросом.