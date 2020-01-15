«Люди падают в обморок от женского соска»: Катерина Шпица резко высказалась о реакции фолловеров на откровенные фото

Периодически Катерина Шпица сталкивается с критикой — многие считают снимки актрисы чересчур пикантными. В новом посте она решительно ответила хейтерам.

На днях Катерина Шпица дала отпор всем критикам, которые считают ее фотографии слишком откровенными. Иногда пользователи Сети оставляют крайне обидные и неприятные комментарии — такие любого могут расстроить.



Катерина даже опубликовала несколько в новом посте:

«Я бы вдул», «Вы не такая», «Вам фото в купальнике не идут», «Вот как ни старайся, я б с тобой не стал», «Бревно, ни талии, не бедер», «Сделай сиськи».

По мнению Катерины, психологически здоровому человеку и в голову не придет сказать что-то подобное. Она отметила, что хейтеры неверно трактуют сексуальность.

«Люди в обморок падают от очертания женского соска под одеждой, фантазируют об оральных утехах, увидев на фото приоткрытый рот, усматривают пошлость в арбузе, который положили между ног, чтоб удобнее было вырезать мякоть, не рискуя уронить все в песок... Оспади, боюсь подумать, что будет , если сняться в купальнике среди бананов», — написала Шпица.

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Катерина разместила снимок, сделанный перед «Кинотавром-2019». Некоторые могли бы и в нем увидеть нечто провокационное, но Шпица обратила внимание всех на «красоту момента».

«Я знаю море людей, сексуальных на фото, но пресных в жизни — и наоборот. И никогда, никогда вы не будете понимать сущность человека, не зная его лично. Поэтому (не)сексуальным можно назвать фото, но не человека», — сообщила актриса.

В комментариях поклонники поддержали Катерину: «Катенька, они больные люди! Нет смысла даже буквы на них тратить!», «Вы даже на неадекватные и, мягко говоря, невоспитанные комменты красиво и культурно ответили! Браво!».