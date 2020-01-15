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«Люди падают в обморок от женского соска»: Катерина Шпица резко высказалась о реакции фолловеров на откровенные фото

Периодически Катерина Шпица сталкивается с критикой — многие считают снимки актрисы чересчур пикантными. В новом посте она решительно ответила хейтерам.
Катерина Шпица

На днях Катерина Шпица дала отпор всем критикам, которые считают ее фотографии слишком откровенными. Иногда пользователи Сети оставляют крайне обидные и неприятные комментарии — такие любого могут расстроить.

Катерина даже опубликовала несколько в новом посте:

«Я бы вдул», «Вы не такая», «Вам фото в купальнике не идут», «Вот как ни старайся, я б с тобой не стал», «Бревно, ни талии, не бедер», «Сделай сиськи».

По мнению Катерины, психологически здоровому человеку и в голову не придет сказать что-то подобное. Она отметила, что хейтеры неверно трактуют сексуальность.

«Люди в обморок падают от очертания женского соска под одеждой, фантазируют об оральных утехах, увидев на фото приоткрытый рот, усматривают пошлость в арбузе, который положили между ног, чтоб удобнее было вырезать мякоть, не рискуя уронить все в песок... Оспади, боюсь подумать, что будет , если сняться в купальнике среди бананов», — написала Шпица.
Катерина Шпица

Чтобы проиллюстрировать свою мысль, Катерина разместила снимок, сделанный перед «Кинотавром-2019». Некоторые могли бы и в нем увидеть нечто провокационное, но Шпица обратила внимание всех на «красоту момента».

«Я знаю море людей, сексуальных на фото, но пресных в жизни — и наоборот. И никогда, никогда вы не будете понимать сущность человека, не зная его лично. Поэтому (не)сексуальным можно назвать фото, но не человека», — сообщила актриса.

В комментариях поклонники поддержали Катерину: «Катенька, они больные люди! Нет смысла даже буквы на них тратить!», «Вы даже на неадекватные и, мягко говоря, невоспитанные комменты красиво и культурно ответили! Браво!».

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15 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @dianaavkhadieva, @katerinashpitsa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Катерина Шпица

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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