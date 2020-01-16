19-летнего Андрея Бакова вызвали на допрос по делу Ксении Пунтус

Семья Андрея Бакова пока никак не прокомментировала трагедию, связанную с моделью. 16 января журналисты подловили молодого человека у следственного комитета.

Ксения Пунтус

11 января 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры, принадлежащей внуку Никиты Михалкова, 19-летнему Андрею Бакову. Несколько часов девушка пролежала на морозе в бессознательном состоянии.

В результате трагедии модель получила серьезные травмы и потеряла память, поэтому не может рассказать о причинах случившегося.

В Сети обсуждают несколько версий инцидента и причастность к нему Бакова. По слухам, молодой человек встречался с девушкой.

После трагедии Андрей закрыл свои соцсети. Его семья тоже пока не комментирует дело Пунтус — Никита Михалков на днях и вовсе заявил, что ничего не знает о трагедии.

И все же это не отменяет причастность юноши к запутанной истории.

Ранним утром 16 января Баков был замечен у одного из отделений следственного комитета. Молодой человек прошел в здание вместе со своим представителем, отказавшись от общения с журналистами.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в разговоре со следователями Андрей подтвердил свой первоначальный рассказ о событиях той ночи: тогда он спал, а о трагедии узнал от полицейских.