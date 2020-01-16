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19-летнего Андрея Бакова вызвали на допрос по делу Ксении Пунтус

Семья Андрея Бакова пока никак не прокомментировала трагедию, связанную с моделью. 16 января журналисты подловили молодого человека у следственного комитета. 
Ксения Пунтус
Ксения Пунтус

11 января 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры, принадлежащей внуку Никиты Михалкова, 19-летнему Андрею Бакову. Несколько часов девушка пролежала на морозе в бессознательном состоянии. 

В результате трагедии модель получила серьезные травмы и потеряла память, поэтому не может рассказать о причинах случившегося. 

В Сети обсуждают несколько версий инцидента и причастность к нему Бакова. По слухам, молодой человек встречался с девушкой.

 
 

После трагедии Андрей закрыл свои соцсети. Его семья тоже пока не комментирует дело Пунтус — Никита Михалков на днях и вовсе заявил, что ничего не знает о трагедии

И все же это не отменяет причастность юноши к запутанной истории. 

Ранним утром 16 января Баков был замечен у одного из отделений следственного комитета. Молодой человек прошел в здание вместе со своим представителем, отказавшись от общения с журналистами. 

Как сообщает телеграм-канал Baza, в разговоре со следователями Андрей подтвердил свой первоначальный рассказ о событиях той ночи: тогда он спал, а о трагедии узнал от полицейских. 

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16 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Андрей калмыков/Woman.ru, @anikiti4na, @k_ksusha/Instagram, @bazabazon/Telegram
Теги

Анна Михалкова, Никита Михалков

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Парень, я тебе не верю.

  • Выпала 11 января, по идее главного свидетеля вызвали 16-го?

  • Дело о "пьяном" мальчике, дочь чиновницы, сбившая двух девочек, Бочкарева, теперь вот внук Михалкова - доколе эти богатенькие детки-подонки, власть имущие и особо приближенные будут жить по особым законам?????😥😥😥

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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