19-летнего Андрея Бакова вызвали на допрос по делу Ксении Пунтус

11 января 21-летняя модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры, принадлежащей внуку Никиты Михалкова, 19-летнему Андрею Бакову. Несколько часов девушка пролежала на морозе в бессознательном состоянии.
В Сети обсуждают несколько версий инцидента и причастность к нему Бакова. По слухам, молодой человек встречался с девушкой.
После трагедии Андрей закрыл свои соцсети. Его семья тоже пока не комментирует дело Пунтус — Никита Михалков на днях и вовсе заявил, что ничего не знает о трагедии.
Ранним утром 16 января Баков был замечен у одного из отделений следственного комитета. Молодой человек прошел в здание вместе со своим представителем, отказавшись от общения с журналистами.
Как сообщает телеграм-канал Baza, в разговоре со следователями Андрей подтвердил свой первоначальный рассказ о событиях той ночи: тогда он спал, а о трагедии узнал от полицейских.