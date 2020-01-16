Оксана Самойлова вовсю готовится к появлению на свет четвертого ребенка. Недавно звезда на несколько месяцев переехала в Америку со своим супругом Джиганом и тремя дочерьми. В Инстаграме бизнесвумен рассказывает о самочувствии накануне родов и о том, как их семья привыкает к новым условиям жизни.
На днях Оксана поведала о том, что их жизнь в Майами мало отличается от обычного отпуска. Еда, солнечные ванны и океан — что может быть приятнее? По словам Самойловой, из-за такого «ленивого» времяпрепровождения дети совсем потеряли счет времени. Но расслабляться старшим дочерям Оксаны не стоит, ведь уже со следующей недели с ними начнут заниматься преподаватели.
Рассказала супруга Джигана и о своем здоровье. Она чувствует себя отлично, несмотря на то, что раньше с трудом переносила жару. Когда Оксана была беременна второй дочерью, она сильно страдала от духоты и палящего солнца.
Самойлова также поведала, что американские врачи, в отличие от российских, не рекомендуют ей делать кесарево в ближайшее время. На данный момент женщина находится на последнем месяце беременности, поэтому ее такое решение удивляет. Но не расстраивает.
«Кстати, тут врачи хотят, чтобы я проходила максимально сколько возможно по состоянию шва и т.д. В Москве 38 недель для 4 кесарева — это край. Учитывая, что я жутко боюсь, меня этот расклад устраивает», — сообщила знаменитость.
В дальнейшем Оксана обещала рассказать еще о родах за рубежом, если эта тема будет интересна ее фолловерам. Судя по комментариям, большинству любопытно узнать об этом побольше, а заодно сравнить российские и американские перинатальные центры.
Комментарии1