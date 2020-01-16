Оксана Самойлова рассказала, почему врачи в США откладывают срок ее 4-го кесарева

Беременная Оксана Самойлова делится своими впечатлениями о жизни в Америке, куда она недавно уехала вместе с семьей. На днях бизнесвумен призналась, что местные врачи не торопятся назначить дату ее кесарева сечения.

16 января 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова вовсю готовится к появлению на свет четвертого ребенка. Недавно звезда на несколько месяцев переехала в Америку со своим супругом Джиганом и тремя дочерьми. В Инстаграме бизнесвумен рассказывает о самочувствии накануне родов и о том, как их семья привыкает к новым условиям жизни.

На днях Оксана поведала о том, что их жизнь в Майами мало отличается от обычного отпуска. Еда, солнечные ванны и океан — что может быть приятнее? По словам Самойловой, из-за такого «ленивого» времяпрепровождения дети совсем потеряли счет времени. Но расслабляться старшим дочерям Оксаны не стоит, ведь уже со следующей недели с ними начнут заниматься преподаватели.

Оксана Самойлова

Рассказала супруга Джигана и о своем здоровье. Она чувствует себя отлично, несмотря на то, что раньше с трудом переносила жару. Когда Оксана была беременна второй дочерью, она сильно страдала от духоты и палящего солнца.

Самойлова также поведала, что американские врачи, в отличие от российских, не рекомендуют ей делать кесарево в ближайшее время. На данный момент женщина находится на последнем месяце беременности, поэтому ее такое решение удивляет. Но не расстраивает.

«Кстати, тут врачи хотят, чтобы я проходила максимально сколько возможно по состоянию шва и т.д. В Москве 38 недель для 4 кесарева — это край. Учитывая, что я жутко боюсь, меня этот расклад устраивает», — сообщила знаменитость.

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В дальнейшем Оксана обещала рассказать еще о родах за рубежом, если эта тема будет интересна ее фолловерам. Судя по комментариям, большинству любопытно узнать об этом побольше, а заодно сравнить российские и американские перинатальные центры.

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Комментарии

1
под именем
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  • И "родит" Оксанка ребенка в год Крысы по зодиаку Водолея. Ну и чудесно.

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