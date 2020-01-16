Оксана Самойлова вовсю готовится к появлению на свет четвертого ребенка. Недавно звезда на несколько месяцев переехала в Америку со своим супругом Джиганом и тремя дочерьми. В Инстаграме бизнесвумен рассказывает о самочувствии накануне родов и о том, как их семья привыкает к новым условиям жизни.

На днях Оксана поведала о том, что их жизнь в Майами мало отличается от обычного отпуска. Еда, солнечные ванны и океан — что может быть приятнее? По словам Самойловой, из-за такого «ленивого» времяпрепровождения дети совсем потеряли счет времени. Но расслабляться старшим дочерям Оксаны не стоит, ведь уже со следующей недели с ними начнут заниматься преподаватели.