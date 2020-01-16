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«Cнимаю титановую пластину с девятью шурупами»: Дима Билан радостно объявил о завершении череды операций

16 января Дима Билан выложил фотографию, на которой позирует в больнице с перебинтованной ногой. Певец сообщил, что в прошлом году перенес две операции, а в этом состоится его последний визит к хирургу.
Дима Билан

В Инстаграме Димы Билана появилось фото из больницы. Уставший певец позирует, сидя на медицинской каталке, а из-под одеяла торчит его полностью забинтованная правая нога. Билан сразу сообщил, что не собирается жаловаться, а наоборот — с радостью сообщает, что ему предстоит последняя операция. Напомним, певец поскользнулся и получил двойной перелом ноги в феврале 2019-го.

«Это мой последний заход в хирургию! В прошлом году у меня было 2 операции, и была это не только нога», — написал певец. Дима рассказал, что работать с травмой оказалось чрезвычайно сложно. Во время шоу артисту приходилось много перемещаться по сцене и даже летать на подвесах, что не так-то просто делать с поврежденной ногой.

Дима Билан

«В общем, все плохое в прошлом, друзья! Сейчас снимаю титановую пластину с девятью шурупами! Так что свой январский отпуск провел в подготовке к операции и восстановлении! В конце января я буду уже бегать!» — эмоционально заявил Билан.

Многочисленные поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления: «Поправляйся, дорогой», «Здоровья тебе, дорогой, и крепких ног», «Пусть все пройдет быстро и успешно! С благодарностью к Вашему труду и невероятной отдаче сцене!» 

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16 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @bilanofficial/Instagram
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Дима Билан

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ура, теперь больше не будет принимать "ношпу" ?)))

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