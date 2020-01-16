«Стараюсь больше времени проводить с ней»: Дана Борисова помирилась со своей дочерью

Приехав из Таиланда в Москву, Дана Борисова вернулась к привычной жизни. В новом посте телеведущая рассказала, как продвигается работа над ее книгой — приключенческим романом с элементами автобиографии «Жизнь под кайфом». По словам звезды, рукопись уже отправлена корректорам, а обложка утверждена. Правда, конкретной даты выхода мемуаров Борисова пока не назвала.
Также телеведущая сообщила фолловерам радостную новость: ее конфликт с дочерью Полиной наконец-то пришел к логическому завершению. Еще несколько дней назад, когда Дана вернулась из жарких краев, она с горечью заметила, что наследница встретила ее без особой радости и не приняла ее подарок. Но, видимо, мать и дочь все же смогли наладить отношения и воссоединились.
По возвращении из Таиланда Дана была особенно рада увидеть шпица Мишель. Ранее она обвинила дочь в краже собаки. Полина утверждала, что у мамы начались «новые старые проблемы». Пользователи Сети считали, что Борисова вновь употребляет запрещенные вещества. Сама Дана все отрицала.