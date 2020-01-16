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«Стараюсь больше времени проводить с ней»: Дана Борисова помирилась со своей дочерью

Конфликт Даны Борисовой и ее 12-летней дочери Полины сильно затянулся, но, кажется, эта история обрела счастливый финал. Телеведущая рассказала, что сумела наладить отношения с наследницей.
Дана Борисова

Приехав из Таиланда в Москву, Дана Борисова вернулась к привычной жизни. В новом посте телеведущая рассказала, как продвигается работа над ее книгой — приключенческим романом с элементами автобиографии «Жизнь под кайфом». По словам звезды, рукопись уже отправлена корректорам, а обложка утверждена. Правда, конкретной даты выхода мемуаров Борисова пока не назвала.

Также телеведущая сообщила фолловерам радостную новость: ее конфликт с дочерью Полиной наконец-то пришел к логическому завершению. Еще несколько дней назад, когда Дана вернулась из жарких краев, она с горечью заметила, что наследница встретила ее без особой радости и не приняла ее подарок. Но, видимо, мать и дочь все же смогли наладить отношения и воссоединились. 

«С дочкой мы помирились, и это слава Богу. Теперь стараюсь больше времени проводить с ней и любимой @michelle_beautifulface», — рассказала подписчикам Дана.

По возвращении из Таиланда Дана была особенно рада увидеть шпица Мишель. Ранее она обвинила дочь в краже собаки. Полина утверждала, что у мамы начались «новые старые проблемы». Пользователи Сети считали, что Борисова вновь употребляет запрещенные вещества. Сама Дана все отрицала.

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16 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @danaborisova_official/Instagram
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Дана Борисова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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