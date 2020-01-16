Интернет-пользователи восхищаются нежной красотой беременной жены Владимира Кристовского

В конце ноября солист группы Uma2rman намекнул на беременность своей супруги, а в скором времени она ее подтвердила. 16 января Ольга Пилевская выложила фото с заметно округлившимся животом. Поклонники звездной пары не могли отвести от нее глаз!

Владимир Кристовский с сыном Федором и супругой Ольгой

26 ноября в Инстаграме Владимира Кристовского появилась фотография, сделанная в пустыне. На фото позировали трое — отец семейства, его жена и их наследник. Певец подписал кадр «Все четверо первый раз в пустыне», чем вызвал бурное обсуждение поклонников, кто же этот самый «четвертый».

В скором времени Ольга Пилевская подтвердила домыслы подписчиков — Владимир Кристовский станет папой в шестой раз!

Ольга Пилевская

На днях беременная супруга солиста группы Uma2rman поделилась снимком, на котором продемонстрировала заметно округлившийся живот в черном обтягивающем платье. Недавно Ольга посетила баню, и пользователи так разволновались, что после ей пришлось выложить отдельный пост, в котором она уверила, что с ней все в порядке.

«Я контролировала температуру в парилке. Все прошло супер! Никаких спорных моментов во время процедуры не возникало. Температура не выше 50-60 градусов была для меня комфортна», — написала Ольга.

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«Как же тебе беременность к лицу», «Очень за тебя рада», «Как здорово, красота!», «Мои вам поздравления, лучшее время», — откликнулись подписчики. Сейчас Ольга находится на восьмом месяце, и поклонники не перестают удивляться ее небольшому и аккуратному животу. Некоторые фолловеры уже пытают Пилевскую вопросами о поле будущего малыша, но та хранит молчание.