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Интернет-пользователи восхищаются нежной красотой беременной жены Владимира Кристовского

В конце ноября солист группы Uma2rman намекнул на беременность своей супруги, а в скором времени она ее подтвердила. 16 января Ольга Пилевская выложила фото с заметно округлившимся животом. Поклонники звездной пары не могли отвести от нее глаз!
Владимир Кристовский, Федор Кристовский, Ольга Пилевская
Владимир Кристовский с сыном Федором и супругой Ольгой 

26 ноября в Инстаграме Владимира Кристовского появилась фотография, сделанная в пустыне. На фото позировали трое — отец семейства, его жена и их наследник. Певец подписал кадр «Все четверо первый раз в пустыне», чем вызвал бурное обсуждение поклонников, кто же этот самый «четвертый». 

В скором времени Ольга Пилевская подтвердила домыслы подписчиков — Владимир Кристовский станет папой в шестой раз!
Ольга Пилевская
Ольга Пилевская

На днях беременная супруга солиста группы Uma2rman поделилась снимком, на котором продемонстрировала заметно округлившийся живот в черном обтягивающем платье. Недавно Ольга посетила баню, и пользователи так разволновались, что после ей пришлось выложить отдельный пост, в котором она уверила, что с ней все в порядке. 

«Я контролировала температуру в парилке. Все прошло супер! Никаких спорных моментов во время процедуры не возникало. Температура не выше 50-60 градусов была для меня комфортна», — написала Ольга.

«Как же тебе беременность к лицу», «Очень за тебя рада», «Как здорово, красота!», «Мои вам поздравления, лучшее время», — откликнулись подписчики. Сейчас Ольга находится на восьмом месяце, и поклонники не перестают удивляться ее небольшому и аккуратному животу. Некоторые фолловеры уже пытают Пилевскую вопросами о поле будущего малыша, но та хранит молчание. 

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16 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @pilevskaya, @vova_kristovskiy/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Владимир Кристовский, Ольга Пилевская

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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