Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех и закрыл комментарии в Инстаграме

Певец Сергей Лазарев объяснил удивленным фолловерам, почему в одночасье он отписался от всех своих друзей и коллег по звездному цеху в соцсети.

Сергей Лазарев — личность в Инстаграме довольно популярная. На него подписаны 4,4 млн человек. До недавнего момента артист тоже следил за жизнью своих друзей, однако неожиданно количество его подписок сократилось до нуля.

Лазарев объяснил, что Инстаграм отнимал у него слишком много времени, которое можно было бы потратить на что-то более полезное — на работу, творчество и, конечно, семью. Сергею просто стало неинтересно знать, кто с кем тусил, что пил или ел на завтрак.

Сергей Лазарев с сыном Никитой

«Я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя, свои мысли, желания и дела… (коллег и друзей прошу не обижаться, я всех люблю)», — объявил Лазарев.

Также на решение Сергея повлияло и количество негативной энергии, которая каждый день выплескивалась на него в соцсетях.

Незнакомые людей постоянно давали ему советы о том, как и что петь, а также как правильно воспитывать детей.

«Главное, что хочу сказать, Инстаграм возвел в культ лайки и ''одобрения'' другими людьми твоей жизни. Это неправильно. Мы думаем о том, как сделать фото так, чтобы больше человек его лайкнуло. Это бред. Я не хочу ничьего одобрения», — написал артист.

1 2 3 ... 11 Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве

Лазарев пообещал, что и впредь будет делить своими новостями в соцсети. А обратную связь он хочет получать от поклонников на своих концертах.