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Камерон Диаз отметила рождение дочки в компании лучшей подруги Дрю Бэрримор

Пару недель назад Камерон Диаз неожиданно сообщила, что впервые стала мамой. Как оказалось, актриса не проводит все время у колыбели дочери: на днях ее заметили в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз. 
Бенджи Мэдден, Камерон Диаз
Бенджи Мэдден и Камерон Диаз

В начале 2020-го 47-летняя Камерон Диаз сообщила, что они с мужем стали родителями. У звездной пары родилась дочь Рэддикс Мэдден — другой информации о девочке в Сети не будет, сразу же предупредила счастливая мама. 

Поклонников сильно удивило пополнение в семье актрисы, долгие годы публично называвшей себя чайлдфри

Вскоре звезда еще сильнее поразила общественность своим желанием самостоятельно заботиться о дочери, не прибегая к помощи нянь. «Камерон хочет проводить каждую секунду с ребенком», — говорили тогда инсайдеры. 

Дрю Бэрримор, Камерон Диаз
 

Впрочем, каждой маме нужно время на отдых. Именно поэтому на днях Диаз решила встретиться со своей лучшей подругой Дрю Бэрримор и провести пару часов в одном из ресторанов. 

Чтобы избежать лишнего внимания, знаменитые приятельницы скрылись от публики в отдельной кабинке заведения. 

И все же парочка особо любопытных посетителей заметила актрис и стала активно следить за ними и их официантом. 

«Они отлично провели время. Им приносили шампанское, хотя было еще довольно рано для алкоголя», — поведал очевидец порталу Radar Online. 

Для инсайдеров осталось тайной, выпивала ли в тот вечер Камерон Диаз, или напиток предназначался только для ее подруги. Ведь до сих пор непонятно, кормит ли она дочь грудью, — многие уверены, что ребенка родила суррогатная мать. 

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16 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Камерон Диаз, Дрю Бэрримор, Бенджи Мэдден

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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