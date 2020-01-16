Камерон Диаз отметила рождение дочки в компании лучшей подруги Дрю Бэрримор

В начале 2020-го 47-летняя Камерон Диаз сообщила, что они с мужем стали родителями. У звездной пары родилась дочь Рэддикс Мэдден — другой информации о девочке в Сети не будет, сразу же предупредила счастливая мама.
Вскоре звезда еще сильнее поразила общественность своим желанием самостоятельно заботиться о дочери, не прибегая к помощи нянь. «Камерон хочет проводить каждую секунду с ребенком», — говорили тогда инсайдеры.
Впрочем, каждой маме нужно время на отдых. Именно поэтому на днях Диаз решила встретиться со своей лучшей подругой Дрю Бэрримор и провести пару часов в одном из ресторанов.
И все же парочка особо любопытных посетителей заметила актрис и стала активно следить за ними и их официантом.
«Они отлично провели время. Им приносили шампанское, хотя было еще довольно рано для алкоголя», — поведал очевидец порталу Radar Online.
Для инсайдеров осталось тайной, выпивала ли в тот вечер Камерон Диаз, или напиток предназначался только для ее подруги. Ведь до сих пор непонятно, кормит ли она дочь грудью, — многие уверены, что ребенка родила суррогатная мать.