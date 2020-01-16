Сколько раз за полтора года Джордж и Шарлотта видели своего кузена Арчи

Журналисты издания Daily Mail проанализировали все публичные появления сына Меган Маркл и принца Гарри и пришли к выводу, что дети Кейт и Уильяма видели своего кузена едва ли пару раз.

На фото, которое западные коллеги приводят в качестве подтверждения, экс-актриса запечатлена с двухмесячным Арчи на руках. В тот жаркий июльский день дети герцогини Кембриджской впервые встретились с родственником.