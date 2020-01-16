Сколько раз за полтора года Джордж и Шарлотта видели своего кузена Арчи

Малыш Арчи появился на свет в мае 2019-го, но со своими кузенами виделся всего лишь два раза. В этом нас уверяют британские журналисты, которые всерьез переживают, когда же состоится следующая встреча знаменитых родственников? Через год? Два? 

16 января 2020 · Текст: · Фото:

Принц Джордж, Меган Маркл, Арчи Виндзор
Принц Джордж, Меган Маркл и Арчи

Журналисты издания Daily Mail проанализировали все публичные появления сына Меган Маркл и принца Гарри и пришли к выводу, что дети Кейт и Уильяма видели своего кузена едва ли пару раз. 

На фото, которое западные коллеги приводят в качестве подтверждения, экс-актриса запечатлена с двухмесячным Арчи на руках. В тот жаркий июльский день дети герцогини Кембриджской впервые встретились с родственником.

Журналисты допускают, что с момента рождения Арчи он мог встречаться с Джорджем, Шарлоттой и Луи без камер, но учитывая загруженный график родителей, нерешенные конфликты между Уильямом и Гарри, а также совсем юный возраст малыша, вероятность таких встреч крайне мала.

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Надеемся, что в скором времени отношения в королевском семействе придут в норму, а подросший Арчи сможет беспрепятственно общаться с братьями и сестрой.

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Комментарии

3
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  • Под чем статья писалась? Вы с момента зачатия количество их встреч считаете?
  • Вумен, у вас кто статьи пишет? Ребенку восьмой месяц, а вы пишите, сколько раз за полтора года виделись. И пофигу, что ребенка половину этого срока не существовало))
  • Бабушку видели столько же за год, если не реже. Они там все очень занятые, работают на износ, матери некогда детей отвезти к кузену, даже пропускает приемы еды, исхудала вся.

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