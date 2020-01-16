Кейт Миддлтон никак не может уговорить принца Уильяма завести четвертого ребенка

Кейт Миддлтон всегда мечтала о большой семье. Впрочем, принц Уильям не разделяет желание супруги, сколько бы она не убеждала его в этом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Весной 2018-го Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз. Все беременности герцогини Кембриджской проходили весьма мучительно: ее беспокоил сильный токсикоз.

Из-за этого королевской особе приходилось на время складывать свои полномочия и пропускать большую часть важных мероприятий.

Однако Кейт никогда не считала временное ухудшение здоровья преградой для своего материнства. Миддлтон не раз признавалась, что хотела бы иметь как минимум четырех детей.

Увы, принц Уильям не разделяет желание своей супруги. Наследник престола всегда сильно переживал за здоровье жены во время ее беременностей и даже называл эти периоды «трудным временем».

Как оказалось, за прошедшее время Кейт не удалось переубедить мужа. На днях, во время встречи с поклонниками в Брадфорде, женщина с грустью поведала, что Уильям больше не хочет детей.

Также Миддлтон намекнула, что супругу почти удалось изменить ее мнение насчет четвертого малыша. Пара вместе серьезно обсудила этот вопрос и отказалась от мысли о еще одном ребенке — по крайней мере, на ближайшие годы.