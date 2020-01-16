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Кейт Миддлтон никак не может уговорить принца Уильяма завести четвертого ребенка

Кейт Миддлтон всегда мечтала о большой семье. Впрочем, принц Уильям не разделяет желание супруги, сколько бы она не убеждала его в этом. 
Кейт Миддлтон, Принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Весной 2018-го Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз. Все беременности герцогини Кембриджской проходили весьма мучительно: ее беспокоил сильный токсикоз. 

Из-за этого королевской особе приходилось на время складывать свои полномочия и пропускать большую часть важных мероприятий. 

Однако Кейт никогда не считала временное ухудшение здоровья преградой для своего материнства. Миддлтон не раз признавалась, что хотела бы иметь как минимум четырех детей. 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
 

Увы, принц Уильям не разделяет желание своей супруги. Наследник престола всегда сильно переживал за здоровье жены во время ее беременностей и даже называл эти периоды «трудным временем»

Прошлой зимой герцогиня признавалась, что принц противится идее о четвертом ребенке

Как оказалось, за прошедшее время Кейт не удалось переубедить мужа. На днях, во время встречи с поклонниками в Брадфорде, женщина с грустью поведала, что Уильям больше не хочет детей. 

Также Миддлтон намекнула, что супругу почти удалось изменить ее мнение насчет четвертого малыша. Пара вместе серьезно обсудила этот вопрос и отказалась от мысли о еще одном ребенке — по крайней мере, на ближайшие годы. 

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16 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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