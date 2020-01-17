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Супруг забрал Марину Зубкову и сына из роддома

В начале этого года экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Теперь Марина активно делится с фолловерами подробностями жизни своей новой семьи. 

12 января Андрей и Марина Зубковы сообщили о рождении сына Саши. Мальчик появился на свет спустя всего несколько недель после того, как счастливая женщина сообщила о браке с баскетболистом и своей беременности вообще. 

Лишь недавно Марина развелась с Андреем Григорьевым-Апполоновым, в отношениях с которым состояла почти 16 лет. 

Все прошедшие дни новоиспеченная мама делилась с фолловерами кадрами, сделанными в перинатальном центре «Лапино». 

 
 

После рождения сына Зубкову на время пришлось покинуть его и жену. К примеру, 15 января он уехал из Москвы в Петербург, чтобы принять участие в матче своей баскетбольной команды «Зенит». 

Сразу после завершения игры Андрей помчался в аэропорт, чтобы не терять ни минуты общения с семьей. 

16 января баскетболист наконец забрал избранницу и ребенка из «Лапино». По этому случаю пара поделилась новыми кадрами в соцсетях. 

Кажется, супруги решили не приглашать на выписку много гостей. Не можем не отметить, что на фото Марина позирует в облегающем платье черного цвета, совершенно не стесняясь демонстрировать еще не опавший живот. Кажется, влюбленные по-настоящему счастливы и не обращают внимания на критику хейтеров и другие мелочи жизни. 

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17 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @k1x1k, @m.a.s.h.a_z/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Он такой лапочка)

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Гость 2019-12-23 18:18:00
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Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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