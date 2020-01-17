Супруг забрал Марину Зубкову и сына из роддома

12 января Андрей и Марина Зубковы сообщили о рождении сына Саши. Мальчик появился на свет спустя всего несколько недель после того, как счастливая женщина сообщила о браке с баскетболистом и своей беременности вообще.
Все прошедшие дни новоиспеченная мама делилась с фолловерами кадрами, сделанными в перинатальном центре «Лапино».
После рождения сына Зубкову на время пришлось покинуть его и жену. К примеру, 15 января он уехал из Москвы в Петербург, чтобы принять участие в матче своей баскетбольной команды «Зенит».
16 января баскетболист наконец забрал избранницу и ребенка из «Лапино». По этому случаю пара поделилась новыми кадрами в соцсетях.
Кажется, супруги решили не приглашать на выписку много гостей. Не можем не отметить, что на фото Марина позирует в облегающем платье черного цвета, совершенно не стесняясь демонстрировать еще не опавший живот. Кажется, влюбленные по-настоящему счастливы и не обращают внимания на критику хейтеров и другие мелочи жизни.