Супруг забрал Марину Зубкову и сына из роддома

В начале этого года экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Теперь Марина активно делится с фолловерами подробностями жизни своей новой семьи.

12 января Андрей и Марина Зубковы сообщили о рождении сына Саши. Мальчик появился на свет спустя всего несколько недель после того, как счастливая женщина сообщила о браке с баскетболистом и своей беременности вообще.

Лишь недавно Марина развелась с Андреем Григорьевым-Апполоновым , в отношениях с которым состояла почти 16 лет.

Все прошедшие дни новоиспеченная мама делилась с фолловерами кадрами, сделанными в перинатальном центре «Лапино».

После рождения сына Зубкову на время пришлось покинуть его и жену. К примеру, 15 января он уехал из Москвы в Петербург, чтобы принять участие в матче своей баскетбольной команды «Зенит».

Сразу после завершения игры Андрей помчался в аэропорт, чтобы не терять ни минуты общения с семьей.

16 января баскетболист наконец забрал избранницу и ребенка из «Лапино». По этому случаю пара поделилась новыми кадрами в соцсетях.

Кажется, супруги решили не приглашать на выписку много гостей. Не можем не отметить, что на фото Марина позирует в облегающем платье черного цвета, совершенно не стесняясь демонстрировать еще не опавший живот. Кажется, влюбленные по-настоящему счастливы и не обращают внимания на критику хейтеров и другие мелочи жизни.