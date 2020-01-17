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Глюкоза взбудоражила поклонников фото без бюстгальтера

16 января в Инстаграме Натальи Чистяковой-Ионовой стало жарко из-за нового фото, на котором она позирует в топе на голое тело.
Глюкоза

На днях Наталья Чистякова-Ионова с семьей отправилась в Кейптаун, где уже успела посетить пляж с пингвинами, а также получила порцию недоумения от фолловеров, которые не оценили ее фото в платье-комбинации WOS. 16 января их путешествие по Южной Африке подошло к концу. Певица сообщила об этом в Инстаграме, выложив новое горячее фото, которое вызвало неподдельный восторг у пользователей.

Глюкоза

На снимке загорелая Глюкоза позирует в песочных шортах с накладными карманами, кожаных сандалиях и в майке на голое тело. В целях защиты от лучей палящего солнца знаменитость повязала на голову платок и надела очки.

Глюкоза

Подписчики никак не могли оторвать глаз от груди Натальи, которую столь выразительно подчеркнул аутфит. «Соски стоят», «Такие жизнеутверждающие у Вас формы», «Представляю, как Вас замучили вопросами про грудь, но не смотреть на нее просто нереально» — отозвались фолловеры.

Некоторые пользователи сделали вывод, что Глюкоза, родившая двоих детей, никогда не кормила их грудью, поэтому может похвастаться завидной формой и подтянутостью. 

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17 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @glukozamusic/Instagram
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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