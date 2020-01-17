Екатерина Климова задумалась об усыновлении

41-летняя актриса призналась, что каждая беременность вызывала у нее шок, что только недавно начала любить себя, а также заявила, что готова к усыновлению.

Екатерина Климова трижды была замужем и воспитывает четверых детей. Актрисе удалось сохранить нормальные отношения с каждым из экс-супругов, а ее дети прекрасно ладят между собой. Сейчас сердце Климовой свободно, но она не особо переживает по этому поводу.

«К 40 годам пришла любовь. К себе! Внимание, уважение, принятие и прощение, а это самое главное. Одним словом, произошла перезагрузка, чему я очень рада», — сказала знаменитость.

В интервью «Каравану историй» актриса призналась, что не планировала становиться многодетной матерью: «Изначально я не собиралась обрастать таким количеством детей. И каждый раз была не готова. Новость о том, что стану мамой, заставала врасплох. Многодетность не была целью жизни, но раз так случилось, мой выбор очевиден».

Климова не исключает появления пятого ребенка: «Может, на старости лет, если позволят обстоятельства, усыновлю. Были бы силы и желание. В этой жизни вообще все возможно, даже самое невероятное».

1 2 3 ... 10 После развода с Месхи Климова еще не нашла свою любовь

Екатерина родила дочь Елизавету в 2002 году от супруга Ильи Хорошилова, но уже через два года с ним развелась. Вторым мужем актрисы стал Игорь Петренко, в браке с которым на свет появились Матвей и Корней. В третий раз Екатерина Климова пошла под венец с Гелой Месхи, которому подарила дочь Беллу. Пара распалась в июне 2019 года.