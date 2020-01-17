Екатерина Климова задумалась об усыновлении

Екатерина Климова трижды была замужем и воспитывает четверых детей. Актрисе удалось сохранить нормальные отношения с каждым из экс-супругов, а ее дети прекрасно ладят между собой. Сейчас сердце Климовой свободно, но она не особо переживает по этому поводу.
В интервью «Каравану историй» актриса призналась, что не планировала становиться многодетной матерью: «Изначально я не собиралась обрастать таким количеством детей. И каждый раз была не готова. Новость о том, что стану мамой, заставала врасплох. Многодетность не была целью жизни, но раз так случилось, мой выбор очевиден».
Екатерина родила дочь Елизавету в 2002 году от супруга Ильи Хорошилова, но уже через два года с ним развелась. Вторым мужем актрисы стал Игорь Петренко, в браке с которым на свет появились Матвей и Корней. В третий раз Екатерина Климова пошла под венец с Гелой Месхи, которому подарила дочь Беллу. Пара распалась в июне 2019 года.