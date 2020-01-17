История о том, как православные активисты из движения «Сорок Сороков» сочли оскорбительными шутки в программе «Вечерний Ургант» и создали петицию с требованием разобраться в произошедшем и наказать виновных, получила широкий общественный резонанс.

Из-за того, что в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант» телеведущий показал фотоколлаж, пародирующий икону, его обвинили в глумлении над христианскими традициями. Кроме того, на шоу выступил рэпер Джизус, на теле которого были татуировки с символикой, напомнившей активистам «оккультную». Все это в сумме и вызвало гнев представителей движения «Сорок Сороков».

Теперь они требуют, чтобы Ивана Урганта лишили гражданства, а программу «Вечерний Ургант» сняли с эфира и наказали всех, кто причастен к созданию нашумевшего выпуска.