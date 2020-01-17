История о том, как православные активисты из движения «Сорок Сороков» сочли оскорбительными шутки в программе «Вечерний Ургант» и создали петицию с требованием разобраться в произошедшем и наказать виновных, получила широкий общественный резонанс.
Из-за того, что в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант» телеведущий показал фотоколлаж, пародирующий икону, его обвинили в глумлении над христианскими традициями. Кроме того, на шоу выступил рэпер Джизус, на теле которого были татуировки с символикой, напомнившей активистам «оккультную». Все это в сумме и вызвало гнев представителей движения «Сорок Сороков».
Теперь они требуют, чтобы Ивана Урганта лишили гражданства, а программу «Вечерний Ургант» сняли с эфира и наказали всех, кто причастен к созданию нашумевшего выпуска.
17 января Наталья Поклонская высказалась в своем Инстаграме по поводу требования лишить Урганта гражданства. Как кажется политику, подобные угрозы нельзя допускать, так как это проявление нетерпимости.
«Я знакома с шутками Ивана Урганта — он профессионал своего дела. Я не смотрела данный спорный выпуск, но не думаю, что за слова можно выгонять человека из страны», — сказала Поклонская.
Также ситуацию прокомментировал журналист и друг телеведущего Владимир Познер, вместе с которым Ургант вел документальные фильмы о путешествиях.
«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — сообщил Познер порталу URA.RU.
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