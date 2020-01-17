Владимир Познер и Наталья Поклонская прокомментировали требование лишить Ивана Урганта гражданства

Петиция православных активистов с требованием наказать телеведущего собрала уже более 14 тысяч подписей. Эту ситуацию уже прокомментировали многие известные лица.

17 января 2020 · Текст: · Фото:

Иван Ургант

История о том, как православные активисты из движения «Сорок Сороков» сочли оскорбительными шутки в программе «Вечерний Ургант» и создали петицию с требованием разобраться в произошедшем и наказать виновных, получила широкий общественный резонанс.

Из-за того, что в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант» телеведущий показал фотоколлаж, пародирующий икону, его обвинили в глумлении над христианскими традициями. Кроме того, на шоу выступил рэпер Джизус, на теле которого были татуировки с символикой, напомнившей активистам «оккультную». Все это в сумме и вызвало гнев представителей движения «Сорок Сороков».

Теперь они требуют, чтобы Ивана Урганта лишили гражданства, а программу «Вечерний Ургант» сняли с эфира и наказали всех, кто причастен к созданию нашумевшего выпуска. 

Наталья Поклонская

17 января Наталья Поклонская высказалась в своем Инстаграме по поводу требования лишить Урганта гражданства. Как кажется политику, подобные угрозы нельзя допускать, так как это проявление нетерпимости. 

«Я знакома с шутками Ивана Урганта — он профессионал своего дела. Я не смотрела данный спорный выпуск, но не думаю, что за слова можно выгонять человека из страны», — сказала Поклонская.

Владимир Познер

Также ситуацию прокомментировал журналист и друг телеведущего Владимир Познер, вместе с которым Ургант вел документальные фильмы о путешествиях. 

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В Сети требуют наказать Ивана Урганта

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«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — сообщил Познер порталу URA.RU.

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Комментарии

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  • Дошутился.
  • Ваня..да ну их..давай к нам в Израиль😂😂😂
  • Черносотенцы совсем с ума съехали, сорок сороков эти(((
  • Ваш Познер конечно человек умный, интеллектуальный, интеллигентный. Но , о Боги какой он трусливый, перед всеми крутиться как уж не сковороде и это его не красит. Понимаю что вякнет не так , выкинут его передачу. Вот это у него противно.
  • Отшутится😜
  • #ваня, держись!
  • Терпеть не могу вечно униженных и оскорблённых.

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