«Тебе тут с такими глазами-губами лет 50»: Марию Машкову огорчила честность супруга

Супруг Марии Машковой честно прокомментировал ее образ для костюмированной вечеринки. Его слова немного расстроили актрису, но она отнеслась к ситуации с присущим ей чувством юмора.

На днях Мария Машкова разместила новый пост в своем Инстаграме. На снимке актриса предстает перед фолловерами в непривычном аутфите девушки из ревущих двадцатых.

Платье с перьями, крупные серьги, алая помада, украшение на голове — Машкова в таком образе была бы желанной гостьей на вечеринке Джея Гэтсби. В подписи к посту актриса рассказала о том, как на ее преображение отреагировал супруг. Нельзя сказать, что его слова были очень лестными.

«Ого! Тебе тут с такими глазами-губами лет 50 с небольшим... Ну, в смысле, не, ну красиво, че, просто после пластики... Нет, ну, качественной», — процитировала Мария Александра Слободяника.

34-летняя актриса, впрочем, не особенно расстроилась. Она призналась, что не боится взрослеть. Но все же Мария заметила, что порой считает, что ее супруг чересчур честен, поэтому она с юмором попросила у Деда Мороза убрать это качество:

«Дорогой дедушка, я помню, что в детстве у тебя просила красивого, умного, талантливого и очень честного мужа Сашку.... Но ты не мог бы последнее качество вычеркнуть?».

1 2 3 ... 10 Мария Машкова и ее супруг Александр Слободяник счастливы вместе

Напомним, что Мария Машкова вот уже более 10 лет замужем за пианистом и бизнесменом Александром Слободяником, сыном заслуженного артиста РСФСР. Супруги живут в Америке и воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру.