«Тебе тут с такими глазами-губами лет 50»: Марию Машкову огорчила честность супруга

На днях Мария Машкова разместила новый пост в своем Инстаграме. На снимке актриса предстает перед фолловерами в непривычном аутфите девушки из ревущих двадцатых.
Платье с перьями, крупные серьги, алая помада, украшение на голове — Машкова в таком образе была бы желанной гостьей на вечеринке Джея Гэтсби. В подписи к посту актриса рассказала о том, как на ее преображение отреагировал супруг. Нельзя сказать, что его слова были очень лестными.
34-летняя актриса, впрочем, не особенно расстроилась. Она призналась, что не боится взрослеть. Но все же Мария заметила, что порой считает, что ее супруг чересчур честен, поэтому она с юмором попросила у Деда Мороза убрать это качество:
Напомним, что Мария Машкова вот уже более 10 лет замужем за пианистом и бизнесменом Александром Слободяником, сыном заслуженного артиста РСФСР. Супруги живут в Америке и воспитывают двух дочерей: 9-летнюю Стефанию и 7-летнюю Александру.