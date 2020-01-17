«Это был вопрос жизни и смерти»: инсайдер поведал, почему Меган Маркл сбежала от королевской семьи

Журналисты Daily Mail пообщались с подругой герцогини, которая открыла новые подробности «Мегзита». Оказалось, что на фоне стресса у Меган Маркл начались панические атаки, а решение сложить полномочия стало чрезвычайно важным для будущего Арчи.

«Мегзит» стал громом среди ясного неба для королевской семьи. Впрочем, для Меган такое решение было весьма логичным, учитывая травлю в СМИ, сложные отношения с родственниками и вечную необходимость соответствовать титулу, протоколу и чужим ожиданиям.

Подруга экс-актрисы вышла на связь с британским изданием Daily Mail, чтобы рассказать о том, что окончательно убедило Меган бежать из Лондона.

«Она призналась, что ее душа была раздавлена ​​и что решение уйти было вопросом жизни или смерти — ее духа», — поведала собеседница издания.

В первую очередь Маркл думала о сыне: «Она чувствовала, что не может быть лучшей матерью, так как не была самой собой. Меган не хотела, чтобы Арчи улавливал ее стресс и беспокойство. Это была ядовитая среда для него из-за ее напряжения и неудовлетворенности».

По словам подруги, сейчас герцогиня чувствует себя гораздо лучше: «Меган понимала, что ей нужно бежать, поскольку жизнь в рамках была для нее душераздирающей… Она может наконец-то ''дышать'', теперь она снова управляет своей жизнью».

1 2 3 ... 10 Меган Маркл тяжело переносила жизнь в составе королевской семьи

Маркл полностью поддержала ее мать, Дория Рэгланд. Женщине было больно смотреть на переживания дочери, у которой начались панические атаки. Теперь Дория довольна, что та начала заботиться о своем благополучии и здоровье. Меган Маркл налаживает жизнь и уже успела нанести благотворительный визит в женский центр.