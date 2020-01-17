«Это был вопрос жизни и смерти»: инсайдер поведал, почему Меган Маркл сбежала от королевской семьи

«Мегзит» стал громом среди ясного неба для королевской семьи. Впрочем, для Меган такое решение было весьма логичным, учитывая травлю в СМИ, сложные отношения с родственниками и вечную необходимость соответствовать титулу, протоколу и чужим ожиданиям.
Подруга экс-актрисы вышла на связь с британским изданием Daily Mail, чтобы рассказать о том, что окончательно убедило Меган бежать из Лондона.
«Она призналась, что ее душа была раздавлена и что решение уйти было вопросом жизни или смерти — ее духа», — поведала собеседница издания.
По словам подруги, сейчас герцогиня чувствует себя гораздо лучше: «Меган понимала, что ей нужно бежать, поскольку жизнь в рамках была для нее душераздирающей… Она может наконец-то ''дышать'', теперь она снова управляет своей жизнью».
Маркл полностью поддержала ее мать, Дория Рэгланд. Женщине было больно смотреть на переживания дочери, у которой начались панические атаки. Теперь Дория довольна, что та начала заботиться о своем благополучии и здоровье. Меган Маркл налаживает жизнь и уже успела нанести благотворительный визит в женский центр.