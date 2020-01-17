«Ребеночка иначе не потаскаешь»: Божена Рынска призналась, что нуждается в срочной операции

Совсем скоро Божена Рынска впервые станет мамой. Однако перед рождением дочери мысли журналистки заняты другими вещами: как оказалось, у звезды возникли проблемы со здоровьем.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

Прошедшим летом Божена Рынска объявила, что ей наконец удастся испытать счастье материнства. Знаменитость ждет дочь от своего покойного мужа Игоря Малашенко, с которым они давно заморозили несколько эмбрионов.

Малышка родится уже буквально через несколько недель, и Божена активно готовится к ее появлению на свет.

За прошедшие месяцы Рынска сделала ремонт и навела чистоту в квартире, запаслась тоннами детских вещей и изучила законы по получению материнского капитала.

И все же мысли 45-летней звезды омрачены беспокойством о своем здоровье. 16 января журналистка призналась, что ей требуется провести дорогостоящую и «неприятную» операцию.

Летом Божена упала с лестницы и сломала руку и потом очень долго восстанавливалась. Возможно, вмешательство требуется именно после этой травмы.

«Сегодня окончательно удостоверилась в надобности операции. Делать надо быстро довольно, иначе потом ребеночка не потаскаешь, да и в больнице не поваляешься», — поведала Рынска в своем Фейсбуке.

Также женщина сообщила, что в связи с дорогостоящим лечением в последующие недели в ее соцсетях будет очень много рекламы. «Прошу с пониманием отнестись. Это уже не детишке на молочишко, а себе на здоровьишко», — заключила будущая мама.