«Ребеночка иначе не потаскаешь»: Божена Рынска призналась, что нуждается в срочной операции

Прошедшим летом Божена Рынска объявила, что ей наконец удастся испытать счастье материнства. Знаменитость ждет дочь от своего покойного мужа Игоря Малашенко, с которым они давно заморозили несколько эмбрионов.
За прошедшие месяцы Рынска сделала ремонт и навела чистоту в квартире, запаслась тоннами детских вещей и изучила законы по получению материнского капитала.
И все же мысли 45-летней звезды омрачены беспокойством о своем здоровье. 16 января журналистка призналась, что ей требуется провести дорогостоящую и «неприятную» операцию.
«Сегодня окончательно удостоверилась в надобности операции. Делать надо быстро довольно, иначе потом ребеночка не потаскаешь, да и в больнице не поваляешься», — поведала Рынска в своем Фейсбуке.
Также женщина сообщила, что в связи с дорогостоящим лечением в последующие недели в ее соцсетях будет очень много рекламы. «Прошу с пониманием отнестись. Это уже не детишке на молочишко, а себе на здоровьишко», — заключила будущая мама.