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«Ребеночка иначе не потаскаешь»: Божена Рынска призналась, что нуждается в срочной операции

Совсем скоро Божена Рынска впервые станет мамой. Однако перед рождением дочери мысли журналистки заняты другими вещами: как оказалось, у звезды возникли проблемы со здоровьем. 
Игорь Малашенко, Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

Прошедшим летом Божена Рынска объявила, что ей наконец удастся испытать счастье материнства. Знаменитость ждет дочь от своего покойного мужа Игоря Малашенко, с которым они давно заморозили несколько эмбрионов. 

Малышка родится уже буквально через несколько недель, и Божена активно готовится к ее появлению на свет. 

За прошедшие месяцы Рынска сделала ремонт и навела чистоту в квартире, запаслась тоннами детских вещей и изучила законы по получению материнского капитала. 

Божена Рынска
 

И все же мысли 45-летней звезды омрачены беспокойством о своем здоровье. 16 января журналистка призналась, что ей требуется провести дорогостоящую и «неприятную» операцию. 

Летом Божена упала с лестницы и сломала руку и потом очень долго восстанавливалась. Возможно, вмешательство требуется именно после этой травмы. 

«Сегодня окончательно удостоверилась в надобности операции. Делать надо быстро довольно, иначе потом ребеночка не потаскаешь, да и в больнице не поваляешься», — поведала Рынска в своем Фейсбуке. 

Также женщина сообщила, что в связи с дорогостоящим лечением в последующие недели в ее соцсетях будет очень много рекламы. «Прошу с пониманием отнестись. Это уже не детишке на молочишко, а себе на здоровьишко», — заключила будущая мама. 

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17 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @bozhenarynska/Instagram, Persona Stars
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Божена Рынска, Игорь Малашенко

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