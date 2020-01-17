Мать Децла планирует переписать наследство на внука, даже если окажется, что он ей не родной

Децл скончался чуть меньше года назад, и с тех пор его родственники все никак не могут наладить отношения. Как оказалось, мама рэпера хочет помогать его подростку-сыну, но уже некоторое время вдова Децла скрывает мальчика от семьи.

Децл

В феврале 2019-го не стало 35-летнего Децла. Кирилл Толмацкий скончался от внезапной остановки сердца прямо после своего концерта в Ижевске.

Вскоре вдова рэпера Юлия вместе с сыном стала скрываться от публики и от родителей супруга.

У Юлии всегда были напряженные отношения с родственниками мужа. Теперь же она отказалась жить в квартире Кирилла, так как официально недвижимость принадлежит его матери, и женщина якобы любит вмешиваться в жизнь невестки и внука.

Родители Толмацкого не раз сомневались в психическом здоровье Юлии и не понимали, почему она не хочет принимать их помощь, признавать сына Тони биологическим ребенком Децла, да и вообще жить более спокойной жизнью.

Из-за этого с недавних пор отец рэпера Александр Толмацкий стал действительно сомневаться в родстве Кирилла и Тони.

Несмотря на это, продюсер и его бывшая супруга хотят помогать внуку. «Если вступим в наследство мы (родители Децла — прим. Woman.ru), а не Тони, то я переведу ему все деньги или отпишу по наследству. Но именно ему, мальчику», — заявила Ирина Толмацкая в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

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Также Ирина планирует переписать на внука квартиру, в которой раньше жила семья рэпера. Это женщина делает еще и с целью доказать публике, что не пытается вмешиваться в дела своей невестки и желает ей только добра. «Пускай вместе с ребенком приезжают и живут там, если эта квартира нужна ей», — резюмировала Толмацкая.