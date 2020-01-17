Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Мать Децла планирует переписать наследство на внука, даже если окажется, что он ей не родной

Децл скончался чуть меньше года назад, и с тех пор его родственники все никак не могут наладить отношения. Как оказалось, мама рэпера хочет помогать его подростку-сыну, но уже некоторое время вдова Децла скрывает мальчика от семьи. 
Кирилл Толмацкий (Децл)
Децл

В феврале 2019-го не стало 35-летнего Децла. Кирилл Толмацкий скончался от внезапной остановки сердца прямо после своего концерта в Ижевске. 

Вскоре вдова рэпера Юлия вместе с сыном стала скрываться от публики и от родителей супруга. 

У Юлии всегда были напряженные отношения с родственниками мужа. Теперь же она отказалась жить в квартире Кирилла, так как официально недвижимость принадлежит его матери, и женщина якобы любит вмешиваться в жизнь невестки и внука. 

Децл (Кирилл Толмацкий)
 

Родители Толмацкого не раз сомневались в психическом здоровье Юлии и не понимали, почему она не хочет принимать их помощь, признавать сына Тони биологическим ребенком Децла, да и вообще жить более спокойной жизнью. 

Из-за этого с недавних пор отец рэпера Александр Толмацкий стал действительно сомневаться в родстве Кирилла и Тони. 

Несмотря на это, продюсер и его бывшая супруга хотят помогать внуку. «Если вступим в наследство мы (родители Децла — прим. Woman.ru), а не Тони, то я переведу ему все деньги или отпишу по наследству. Но именно ему, мальчику», — заявила Ирина Толмацкая в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro

Также Ирина планирует переписать на внука квартиру, в которой раньше жила семья рэпера. Это женщина делает еще и с целью доказать публике, что не пытается вмешиваться в дела своей невестки и желает ей только добра. «Пускай вместе с ребенком приезжают и живут там, если эта квартира нужна ей», — резюмировала Толмацкая. 

Перейти к обсуждению 2


17 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @irinatolmatskaya, @juzeppejostko/Instagram
Теги

Кирилл Толмацкий (Децл)

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • От папаши Децла и надо держаться подальше. Сам Кирилл с ним не общался. А то что Юля не нравится свекрови или они не находят общий язык- ничего особенного: классика жанра. Только все это не значит, что Юля психически чего-то там...Не надо грязи, господа. В память о Децле не надо.

  • Такие как Толмацкий -ст. никогда не поймут, почему из их рук не хотят принять помощи. У некоторых лучше не брать. По этическим и прочим соображениям. Юля молодец. Она действует также как ее муж. Принципиально и честно.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.