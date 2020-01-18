Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице

Модель Ксения Пунтус пришла в себя, рассказала, что же произошло 11 января на самом деле, а позже выложила снимок с Андреем Баковым.

Ксения Пунтус

21-летняя Ксения Пунтус идет на поправку. Девушка лежит в отделении травматологии, куда ее перевели из реанимации, и уже принимает гостей.

На недавнем снимке, который опубликовала Ксения у себя в телеграм-канале, она отдыхает в больничной палате вместе с подругой и Андреем Баковым, 19-летним внуком Никиты Михалкова. Из окна его квартиры на Патриках Пунтус выпала 11 января.

«А у нас кинотеатр», — сопроводила снимок такой подписью Ксюша.

Правда, позже девушка удалила этот снимок и заменила его на другое совместное фото с Андреем.

Модель, напомним, нашли под утро — она лежала под окнами дома, не могла связно говорить и стонала. Ксению тут же госпитализировали в Боткинскую больницу. Пунтус диагностировали вывих бедра, черепно-мозговую травму, несколько переломов, ушибы позвоночника, таза и легких, а позже подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ксения вышла на связь с обеспокоенными подписчиками и рассказала, что с ней произошло, заодно опровергнув слухи о том, что она употребляла наркотики, которые и стали причиной падения.

«Единственные достоверные слова от моего лица с момента происшествия данного инцидента. Спешу вас огорчить, писатели-фантасты, но запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и тд. и тп.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», — заявила модель.

1 2 3 ... 9 Ксения Пунтус увлекается путешествиями и активными видами спорта

Также она опровергла все слухи о том, что ее выбросил из окна Баков: «И речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. Андрей — чудеснейший человек, с которым мы гуляли по музеям, он дарил мне книги и соглашался в 11 утра смотреть кино на итальянском».