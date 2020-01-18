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Рианна рассталась с Хассаном Джамилем после трех лет отношений

Восточная сказка подошла к концу. Рианна и Хассан Джамиль расстались, пробыв вместе три года.

Западные СМИ сообщают, что Рианна рассталась с 31-летним Хассаном Джамилем, с которым она встречалась последние три года. Причина разлада остается загадкой для журналистов и поклонников. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду.

Ри, начав встречаться с владельцем компании, продающей автомобили Toyota в Саудовской Аравии, стала очень закрытой персоной и не афишировала подробности своей личной жизни.

Информацию она выдавала крайне дозированно. Например, еще совсем недавно она отметила: «Да, я в отношениях. И довольно давно. Все идет очень хорошо, так что я счастлива. И да, я несомненно хочу детей». 

До встречи с Хассаном у Ри был довольно непростой роман с Крисом Брауном, который, как мы все помним, закончился избиением и годами, ушедшими на то, чтобы залечить душевные раны, а также отношения с Дрейком. 

Джамиль же был женат на Лине Лазаар и встречался с Наоми Кэмпбелл.

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18 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Рианна

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Нравится она мне ,причем в любом теле ,всегда одета со вкусом ,яркая ,с хорошим голосом...

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