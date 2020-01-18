Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

20-летний Бруклин Бекхэм пришел на показ Dior с красным маникюром

Бруклин Бекхэм теперь частый гость светских мероприятий. Правду говорят: как быстро растут чужие дети! На этот раз старший сын Дэвида и Виктории посетил с родителями показ Dior Homme.

В минувшую пятницу в Париже состоялся показ мужской коллекции Dior Homme сезона осень-зима 2020/21. Мероприятие посетила чета Бекхэмов. Правда, в неполном составе: в первом ряду сидели Дэвид, Виктория и Бруклин. Удивительно, но на этот раз сын затмил своих родителей.

Бруклин выглядел весьма уверенно, демонстрируя окружающим и фотографам маникюр с красным лаком. Чем бы дитя не тешилось!

По соседству с Бекхэмами сидели Кейт Мосс и ее дочь Лила. Показ также посетили и другие именитые звезды: Роберт Паттинсон, Кара Дельвинь, Белла Хадид, Кортни Лав и другие.

Показ Кима Джонса, креативного директора мужского направления бренда, стал данью памяти и уважения легендарному Джуди Блейму, британскому стилисту и дизайнеру, который скончался 19 февраля 2018 года. 

Перейти к обсуждению 4


18 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Какой все- таки никакой этот Бруклин

  • У него и колечки красивые ))

  • Какой же офигенский Дэвид Бэкхэм!!! Прям смотрю на него и слюни текут))))

  • Беспородный,бездарный(((

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.