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Селин Дион выступила на сцене спустя несколько часов после смерти матери

После долгой болезни скончалась 92-летняя Тереза Дион, мама певицы Селин Дион.

На 93 году жизни в Канаде умерла Тереза Дион, мама легендарной певицы Селин Дион. Сама артистка в этот момент находилась в Майами, где должен был состояться ее концерт. 

Дион, как настоящий профессионал, не стала отменять выступление. Со сцены Селин почтила память своей мамы и заверила фанатов, что она в порядке: «Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но у меня все хорошо. Мы все — ее семья — в порядке».

Тереза, как сообщают зарубежные источники, знала, что ее конец близок. Буквально за несколько дней до смерти женщине позвонил ее лечащий врач, чтобы предупредить — пора готовиться к худшему.

Так что Селин успела попрощаться с мамой — накануне она прилетела к ней в Канаду вместе с семьей. Соболезнования певице уже принес премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Я знаю, что она хотела, чтобы сегодня вечером я была лучшей версией себя. И еще я знаю: она хотела, чтобы все вы провели лучшее время в своей жизни», — сказала Дион со сцены. Растроганные поклонники поддержали звезду бурными аплодисментами.

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18 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Instagram
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Селин Дион

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