Виктория Боня отправилась на кинофестиваль в Доминикане, где встретила подругу Мерьем Узерли

У Виктории Бони очень много звездных друзей. Одна из них — Мерьем Узерли, актриса популярного сериала «Великолепный век». Приятельницы встретились на фестивале.

На днях экс-участница «Дома-2» Виктория Боня прилетела в Доминикану, где посетила открытие кинофестиваля Cana Dorada DR.

Вечеринка пришлась Боне по душе, но не так сильно, как встреча со своей давней знакомой, звездой сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. Теледива рассказала подписчикам в Инстаграме, что она дружит с актрисой уже около трех лет.

Боня даже попросила приятельницу обратиться к ее поклонникам. «Я люблю тебя», — сказала актриса по-русски.

1 2 3 ... 8 Виктория Боня прилетела в Доминикану на музыкальный фестиваль

Кстати, также Виктория отметила, что постарается в ближайшее время сделать так, чтобы Узерли приехала в Москву. «Очень надеюсь, Мерьем мне скажет даты, когда я смогу привезти ее в Москву. Просто у нее проблемы с графиком».



Также на мероприятии Боня провела время с Хофит Голан, с которой она довольно часто ездит на кинофестивале.