Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Боня отправилась на кинофестиваль в Доминикане, где встретила подругу Мерьем Узерли

У Виктории Бони очень много звездных друзей. Одна из них — Мерьем Узерли, актриса популярного сериала «Великолепный век». Приятельницы встретились на фестивале.

На днях экс-участница «Дома-2» Виктория Боня прилетела в Доминикану, где посетила открытие кинофестиваля Cana Dorada DR.

Вечеринка пришлась Боне по душе, но не так сильно, как встреча со своей давней знакомой, звездой сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. Теледива рассказала подписчикам в Инстаграме, что она дружит с актрисой уже около трех лет.

Боня даже попросила приятельницу обратиться к ее поклонникам. «Я люблю тебя», — сказала актриса по-русски.

Кстати, также Виктория отметила, что постарается в ближайшее время сделать так, чтобы Узерли приехала в Москву. «Очень надеюсь, Мерьем мне скажет даты, когда я смогу привезти ее в Москву. Просто у нее проблемы с графиком».

Также на мероприятии Боня провела время с Хофит Голан, с которой она довольно часто ездит на кинофестивале.

Перейти к обсуждению 21


18 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Виктория Боня, Мерьем Узерли

Реклама

21 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Виктория Королева!

  • Такие красотки а Боня восхитительна.

  • Красавица идеальная.

  • Гость

    Виктория Королева!

    Новый лифчик наконец, теперь черный. Но макароны с хлебом ест по прежнему, в одиночестве. Хофит в это время с Винтурелли и молодой протеже. Но зато посмотрела начало фильма про революцию, потом сбежала. Открытия не было для Бони, дорожка в местном конференц зале в метр шириной у стенки, такой себе фестиваль местной музыки и фильмов в отдельно взятом курортном местечке на 4 отеля. Дождь, вода холодная, плаванье- ходит по воде и дрожит от холода. И натыкается на русских, а ведь предупреждали!

  • Фильтр жуткий, вытянутое лицо гуманоида. Фото у прессвола, вчера же показала эту обклеянную стенку, красная тряпка в 1 м шириной , Винтурелли Хофин как раз и фотографировал. Никого там не было из репортеров и фотографов. А с Мерьем жеж уже с дочами собиралась отдыхать, нафантазировала, только вот у Мерьем в планах этого не было, Боню же кормить нужно и платить за нее. Какая же фантазерка и врушка. Рассказала бы лучше, из за чего дипрессия 6 месяцев- из Монако выипнули или Хуся слился? Или просто ахуяски захотелось?

  • В белом длинном платье сумашедще красивая взгляд оторвать невозможно!!!!

  • Я помню, она еще за Бурака Озчивита почти что замуж выходила. Только он почему-то на другой женщине женился, и до сих пор на ней женат...

  • Очень красиво все, молодец, но мне все же интересно, где ребёнок и что с ней? Виктория столько ездит, вечно развлекается, но Анджелины нигде не видно. У меня самой дети, и я не могу представить, как так можно жить, как будто у тебя нет ребёнка, вечно в тусовках. Если, конечно, у неё нет няни на постоянной основе, во что слабо верится...

  • Не, ну хорошенькая она, чего спорить.

  • Гость

    Я помню, она еще за Бурака Озчивита почти что замуж выходила. Только он почему-то на другой женщине женился, и до сих пор на ней женат...

    Ей турки тогда знатно напихали. Она его не знала, через Мерьем пыталась пролезть, писала ему - "Мой мужчина!" А с Мерьем просто- с ней жил короткое время Альп, друг Алекса, так и познакомились. Альп бросил ее, Боня по старой памяти лезет к ней при первой возможности для совместных фото, даже платье в горох ей дарила от данжелана. Придумала совместный отдых и прочее, но Мерьем даже Боню вспомнить не смогла, когда ей привет от Боньки передавали.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное






© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.