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Меган Маркл и принц Гарри достигли соглашения с Елизаветой II, лишившись титулов

Меган Маркл и принц Гарри завершили свой выход из состава старших членов королевской семьи. Чтобы начать жить независимо, им пришлось пойти на определенные жертвы.

«Мегзит» подошел к концу. Букингемский дворец сообщил важные новости. Первое: Меган Маркл и принц Гарри прекратят исполнять королевские обязанности с весны этого года.

Второе: Сассексы больше не будут именоваться «Их Королевские Высочества», поскольку они не будут являться «работающими членами королевской семьи». При этом они все равно останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а также оставят за собой патронаж над фондами, с которыми работают.

В заявлении от лица королевы также сказано, что свободолюбивые монархи, захотевшие финансовой независимости, готовы возместить всю сумму, которая была потрачена на довольно дорогостоящий ремонт Фрогмор-хауса — напомним, средства были выделены из Суверенного гранта. При этом резиденция останется домом супругов и их сына в Великобритании.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей и привилегий. Сейчас экс-актриса находится в Канаде, а ее супруг завершает переговоры с Букингемским дворцом. 

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18 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Мне интересно, будет ли сейчас, когда у них отняли принадлежность к королевской семье а оставили князь/ княгиня Сассекские,с ними дружить весь Голливудский бомонд? Те кто был на свадьбе. Таких князей, маркизов, куча в мире. В Италии, Германии, Испании, Голландии да и в Британии. Уже не смогут работать под Royal Sussex .Нельзя будет использовать корону, вензеля и т.д и т.п.

  • Ну теперь посмотрим сколько продержится их брак.

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