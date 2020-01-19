Юлия Савичева пожаловалась, что подхватила «страшный мутирующий» вирус

Вот уже несколько дней Юлия Савичева лежит дома с очень высокой температурой. Все дело в опасном вирусе.

Российская певица Юлия Савичева призналась подписчикам, что после возвращения из отпуска серьезно заболела. Она пожаловалась на недуг в своем Инстаграме.

«Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной», — призналась 32-летняя артистка.

Экс-участница «Фабрики звезд» рассказала, что у нее уже несколько дней не падает температура. «Сегодня была у врача, рассказывает страшное: ''Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие''», — сетует певица.

«Столько дел запланировано в ближайшие дни, так не хочется никого подводить. Буду усиленно лечиться», — написала Савичева.

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Напоследок Юлия попросила фолловеров следить за своим здоровьем: «Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы».



19 января Юлия написала новый пост, в котором рассказала, что прошедшая ночь была наконец более-менее спокойной. Правда, для этого ей пришлось начать прием антибиотиков. Савичева пожелала фолловерам крепкого здоровья и посоветовала никогда не тянуть с визитом ко врачу.