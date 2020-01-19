«Как в сказке»: Наталья Водянова рассказала, как Антуан Арно сделал ей предложение

37-летняя Наталья Водянова рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного аж год назад, а не сейчас, как многие могли подумать.

Наталья Водянова

В начале 2020 года Наталья Водянова продемонстрировала довольно внушительное обручальное кольцо, которое ей презентовал гражданский супруг Антуан Арно. Чуть позже стало известно, что предложение сын богатейшего человека планеты (с 18 января 202 года) Бернара Арно сделал модели много раньше — еще в феврале 2019-го.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Тогда возлюбленные, которые находятся в отношениях уже 9 лет и воспитывают двоих общих детей, были в Катаре, где Наталья отмечала 37-летие.

«Это было абсолютно неожиданно. Но Антуан сделал все, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчет меня. Получилось как в сказке: он на коленях и делает предложение… на русском», — рассказала модель на своем YouTube-канале.

Антуан Арно и Наталья Водянова

Для Арно этот брак станет первым, а вот Водянова пойдет под венец во второй раз. В 2011 году она развелась с Джастином Портманом — они были женаты 10 лет и вместе воспитывали троих детей.

Наталья Водянова и Джастин Портман

«Я была матерью-наседкой, а он мало интересовался жизнью детей. Джастин обожал их, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за тем, чтобы все погуляли. В конце концов, он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало его от нас, потому что в семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе», — рассказывала Наталья в интервью Porter в 2017 году.

1 2 3 ... 8 Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Нижнем Новгороде

Тогда же Водянова поделилась, почему не торопится выходить замуж за Антуана: «Я и так чувствую, что мы женаты. А если все так хорошо — зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше».