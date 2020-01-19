Алена Водонаева столкнулась с жесткой критикой после поста о материнском капитале

Алена Водонаева продолжает высказываться на тему абортов, материнского капитала и инициатив государства. Заявления телеведущей нравятся далеко не всем.

Алена Водонаева

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором заявил, что маткапитал необходимо увеличить. Выплаты теперь составят 466 тысяч рублей для семьи при рождении первенца, при рождении второго — увеличат до 616 рублей. Семьям с тремя детьми помогут с ипотекой дополнительно на 450 тысяч рублей.

Инициативу Путина подвергла сомнению Алена Водонаева. «На прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть», — уточнила для своих подписчиков Водонаева.

Владимир Путин

«Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение», — заявила экс-участница «Дома-2».

Началась буря. Отреагировал даже автор инициативы Владимир Путин. Не называя имен, он высказался довольно жестко. «Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть», — цитирует президента РИА Новости.

Виталий Милонов

Депутат Виталий Милонов также прокомментировал слова Водонаевой, назвав их «бессовестными» и «бесчеловечными».

Алену и ее точку зрения обсудили даже на федеральных телеканалах. Звезду Инстаграма пригласили стать гостей шоу «Время покажет» на Первом канале. А вот на шоу «60 минут», ведущими которого являются Ольга Скабеева и Евгений Попов, ограничились откровенными фотографиями телеведущей на экране, жаркими спорами в студии и телемостом, во время которого Алене практически не давали сказать ни слова.

Водонаевой, ожидаемо, эфир «60 минут» по душе не пришелся. Во-первых, ее удивило то, что довольно серьезную тему иллюстрировали эротическими снимками. «Почему, если у меня есть обнаженные фото в Инстаграме, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию?» — поинтересовалась у подписчиков Водонаева.



Также Алена заявила, что продюсеры «России 1» должны были лучше подготовить сюжет о том, что Россия «утопает в объявлениях об обналичивании материнского капитала». А в довершении длинного поста девушка обвинила постоянно оскорблявшую ее Скабееву в «пропаганде агрессии и невежества».

Ольга в долгу не осталась и заявила: «Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее ''упрекаем в неосведомленностях'', а сами ведем себя хуже любых хейтеров».

Также телеведущая обратила внимание на слова Водонаевой о том, что ее просто «беспокоят миллионы россиян». «Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует, — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю», — написала телеведущая в Инстаграме.

Алена Водонаева

В конфликт вписалась даже экс-приятельница Водонаевой Айза Анохина. «Мне очень жаль, что именно моя не самая приятная бывшая подруга стала тем самым ртом, который великолепнейшим образом высказывает точку зрения, с которой я так яро не согласна. Идя на федеральные каналы, в компанию лютых политиканов, нужно быть готовой озвучить свою позицию четко, отвечая за каждое слово! А если ты не способен, да и в принципе твое мнение такое же глупое, основанное на собственных комплексах, как и ты сама, то сиди ты уже дома», — написала Айза в Инстаграме.

Айза

Причем, Анохина отметила, что сама оказалась в неприятной ситуации, когда была беременна первым ребенком. Ни на тест на беременность, ни на УЗИ, ни на еду у нее просто не было денег. «Меня кормили мои родители, плюс я забеременела от наркомана», — призналась Айза.



При этом Айза утверждает, что даже в такой ситуации она ни на секунду не подумала сделать аборт. Анохина пояснила, что нормальные люди рожают ребенка, чтобы любить его.