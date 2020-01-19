После семи месяцев в коме скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

19 января скончался один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» гитарист Руслан Владыко, известный публике под прозвищем Пан.

Руслан Владыко

В возрасте 45 лет скончался гитарист и основатель рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего менеджера коллектива Евгения Колмыкова.

«Это произошло сегодня утром», — заявил Колмыков, уточнив, что дата прощания с Русланом пока не известна.

На официальной странице коллектива также подтвердили смерть Руслана: «Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!»

Владыко попал в реанимацию 6 июня. Его избили и ограбили в Минске. Музыкант получил очень серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому, из которой так и не вышел.