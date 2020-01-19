Не подала виду: Елизавета II впервые появилась на публике после соглашения с Гарри и Меган

Елизавета II впервые появилась на публике после того, как стало известно о том, что королева и Сассексы достигли соглашения.

Елизавета II

Елизавета II и Сассексы наконец-то достигли соглашения. По результатам долгих и явно утомительных для принца Гарри переговоров, Меган и ее супруг лишаются титула «Их Королевские Высочества» и должны будут выплатить в казну Великобритании 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на реконструкцию Фрогмор-хауса. Об этом говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Немногим позже Елизавета II отметила: «Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи. Я признаю трудности, с которыми они столкнулись в последние два года, и поддерживаю их стремление к более самостоятельной жизни. Я хочу поблагодарить их за самоотверженную работу по всей Великобритании, в странах Содружества и за его пределами. И я особенно горжусь тем, как быстро Меган стала полноправным членом нашей семьи».



Также Елизавета заявила, что подобное соглашение позволит Сассексам начать строительство новой счастливой и мирной жизни.

И, кажется, Елизавета действительно рада за своего внука, его жену и их сына. По крайней мере, выглядит она весьма неплохо. В солнечное воскресное утро королева Великобритании посетила службу в церкви Святой Девы Марии в Хиллингтоне. Она радостно улыбалась фотографам и помахала им рукой.

Бок о бок с монаршей особой был и ее сын принц Эндрю, который тоже заставил Елизавету II изрядно понервничать. Напомним, мужчина оказался в центре самого резонансного секс-скандала в истории Англии.

Его обвинили не только в дружбе с Джеффри Эпштейном, но и в том, что он пользовался его услугами, дабы заполучить себе в кровать несовершеннолетних девушек.

После долгих размышлений Елизавета II отстранила сына от его полномочий и лишила его зарплаты.