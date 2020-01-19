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40-летний Евгений Цыганов выложил редкое фото с детьми от первого брака

Многодетный отец, бросивший предыдущую жену, когда та ждала от него седьмого ребенка, продолжает поддерживать с отпрысками теплые отношения.
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов

Когда актриса Ирина Леонова была беременна седьмым ребенком от Евгения Цыганова, артист ушел из семьи к Юлии Снигирь. Вскоре новая возлюбленная Цыганова родила возлюбленному восьмого ребенка — сына Федора.

Евгений поддерживает отношения с отпрысками от предыдущего брака. Иногда он даже выходит с ними в свет и выкладывает совместные фото в Инстаграм. Так, например, недавно многодетный отец опубликовал в соцсети снимок с тремя детьми от Ирины Леоновой.

Судя по всему, Евгений и его отпрыски искупались в проруби на крещение. «All you need is love?» — поинтересовался актер у подписчиков.

Отметим, что дети Цыганова не только смогли подружиться с его новой возлюбленной, но и помогают Снигирь в воспитании маленького Федора.

  • Юлия Снигирь, Евгений Цыганов
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«Сыну 3,5 года. Это ужасно вредный человек, качающий права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые ставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье — не очень. Его интересуют только машинки. Знает все марки, узнает их в полумраке. Не хочет ни плавать, ни заниматься ничем. Хочет только играть. Все нормально. Обычно», — рассказывала Юлия в интервью Федору Бондарчуку.

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19 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @tsyganovpictures/Instagram
Теги

Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

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4 комментария Добавить комментарий
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  • а чойта "с отпрысками", а не с наследниками, как тут принято🤔

  • и зачем уточнять возраст Цыганова, это имеет какое-то отношение к статье? ну общается и общается с детьми...

  • Гость

    а чойта "с отпрысками", а не с наследниками, как тут принято🤔

    тссс...щас автора уволят .

  • Все наладилось, только не для Ирины. Она тащит заботу о них и работает, как я поняла. а что от нее осталось, как от женщины, после 6 беременностей и родов? Кого она найдет себе, когда за спиной такая орава? Жалко ее.

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