40-летний Евгений Цыганов выложил редкое фото с детьми от первого брака

Многодетный отец, бросивший предыдущую жену, когда та ждала от него седьмого ребенка, продолжает поддерживать с отпрысками теплые отношения.

Евгений Цыганов

Когда актриса Ирина Леонова была беременна седьмым ребенком от Евгения Цыганова, артист ушел из семьи к Юлии Снигирь. Вскоре новая возлюбленная Цыганова родила возлюбленному восьмого ребенка — сына Федора.

Евгений поддерживает отношения с отпрысками от предыдущего брака. Иногда он даже выходит с ними в свет и выкладывает совместные фото в Инстаграм. Так, например, недавно многодетный отец опубликовал в соцсети снимок с тремя детьми от Ирины Леоновой.

Судя по всему, Евгений и его отпрыски искупались в проруби на крещение. «All you need is love?» — поинтересовался актер у подписчиков.

Отметим, что дети Цыганова не только смогли подружиться с его новой возлюбленной, но и помогают Снигирь в воспитании маленького Федора.

1 2 3 ... 8 Евгений Цыганов и Юлия Снигирь познакомились на съемках сериала «С чего начинается Родина»

«Сыну 3,5 года. Это ужасно вредный человек, качающий права. Хорошо, что у него есть братья и сестры, которые ставят его на место. Все-таки быть единственным ребенком в семье — не очень. Его интересуют только машинки. Знает все марки, узнает их в полумраке. Не хочет ни плавать, ни заниматься ничем. Хочет только играть. Все нормально. Обычно», — рассказывала Юлия в интервью Федору Бондарчуку.