Принц Гарри признался, что с трудом переживает отлучение от королевской семьи

Ровно неделю назад Елизавета II официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл жить на две страны и не выполнять обязанности членов королевской семьи.
Сейчас Меган находится в Канаде и время от времени совершает визиты в местные фонды, а иногда и просто так попадает в объектив папарацци. Гарри же пока остается в Лондоне и все еще посещает важные светские мероприятия, хотя и кажется несколько отстраненным.
19 января принц выступил на ужине одной из своих благотворительных организаций Sentebale, направленной на помощь молодым людям, страдающим от ВИЧ.
По словам очевидцев, Гарри признался, что в последнее время ему пришлось очень трудно. «Решение, которое я принял ради моей жены и себя, было не из тех, что даются мне легко. После стольких лет служения и испытаний начались целые месяцы переговоров. Я знаю, что не всегда все правильно понимал, но другого варианта не было», — цитирует принца Daily Mail.
Мужчина отметил, что продолжит быть предан королеве, которую назвал «своим главнокомандующим». Также в конце речи Гарри поблагодарил семью за поддержу в такой непростой период.