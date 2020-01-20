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Принц Гарри признался, что с трудом переживает отлучение от королевской семьи

С момента отказа от королевских привилегий Гарри и Меган Маркл почти не появлялись на публике и уж тем более не говорили на эту тему. И все же на днях принц намекнул, что сейчас ему как никогда трудно. 
Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II
Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета II

Ровно неделю назад Елизавета II официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл жить на две страны и не выполнять обязанности членов королевской семьи. 

Затем последовало лишение пары титулов и их обещание вернуть средства, взятые из налогов британцев на ремонт резиденции Фрогмор-хаус. 

Сейчас Меган находится в Канаде и время от времени совершает визиты в местные фонды, а иногда и просто так попадает в объектив папарацци. Гарри же пока остается в Лондоне и все еще посещает важные светские мероприятия, хотя и кажется несколько отстраненным. 

Меган Маркл
 

19 января принц выступил на ужине одной из своих благотворительных организаций Sentebale, направленной на помощь молодым людям, страдающим от ВИЧ. 

Вероятно из-за того, что праздник носил частный характер, в своей публичной речи мужчина высказался об отлучении от королевской семьи. 

По словам очевидцев, Гарри признался, что в последнее время ему пришлось очень трудно. «Решение, которое я принял ради моей жены и себя, было не из тех, что даются мне легко. После стольких лет служения и испытаний начались целые месяцы переговоров. Я знаю, что не всегда все правильно понимал, но другого варианта не было», — цитирует принца Daily Mail. 

Мужчина отметил, что продолжит быть предан королеве, которую назвал «своим главнокомандующим». Также в конце речи Гарри поблагодарил семью за поддержу в такой непростой период. 

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20 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Он еще сказал, что до женитьбы все было иначе, и после свадьбы не ожидал , что на него возложат полномочия с оплатой из налогов. Это было неожиданным «сюрпризом». Поэтому, о сложении полномочий с королевой переговоры велись давно. Гарри не хотел нагрузки всех этих раутов изначально. Он просто хотел жить своей жизнью и искать свое дело по душе.

  • Ещё толком не пожил самостоятельно, а уже надоел!!! Теперь каждый чих будут фиксировать. Ребёнок поел, ребёнок поспал, ребёнок сходил в туалет... дядька ведь уже совсем...

  • Зануда как и все Девы. Взрослый мужик лопочет что-то "так получилось". Сказал бы прямо, что хочешь пожить обычной жизнью без принцевских обязательств, умнее бы выглядел. Ведет себя как ребенок.

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