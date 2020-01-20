Принц Гарри признался, что с трудом переживает отлучение от королевской семьи

С момента отказа от королевских привилегий Гарри и Меган Маркл почти не появлялись на публике и уж тем более не говорили на эту тему. И все же на днях принц намекнул, что сейчас ему как никогда трудно.

Меган Маркл, принц Гарри и Елизавета II

Ровно неделю назад Елизавета II официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл жить на две страны и не выполнять обязанности членов королевской семьи.

Затем последовало лишение пары титулов и их обещание вернуть средства, взятые из налогов британцев на ремонт резиденции Фрогмор-хаус.

Сейчас Меган находится в Канаде и время от времени совершает визиты в местные фонды, а иногда и просто так попадает в объектив папарацци. Гарри же пока остается в Лондоне и все еще посещает важные светские мероприятия, хотя и кажется несколько отстраненным.

19 января принц выступил на ужине одной из своих благотворительных организаций Sentebale, направленной на помощь молодым людям, страдающим от ВИЧ.

Вероятно из-за того, что праздник носил частный характер, в своей публичной речи мужчина высказался об отлучении от королевской семьи.

По словам очевидцев, Гарри признался, что в последнее время ему пришлось очень трудно. «Решение, которое я принял ради моей жены и себя, было не из тех, что даются мне легко. После стольких лет служения и испытаний начались целые месяцы переговоров. Я знаю, что не всегда все правильно понимал, но другого варианта не было», — цитирует принца Daily Mail.

Мужчина отметил, что продолжит быть предан королеве, которую назвал «своим главнокомандующим». Также в конце речи Гарри поблагодарил семью за поддержу в такой непростой период.